Росіяни намагаються наступати на Запоріжжі: які ризики існують для ЗСУ

Останніми днями росіяни активно перейшли до спроб наступальних дій на Запорізькому напрямку. Ворог продовжує обстрілювати прифронтові населені пункти.

В ефірі 24 Каналу депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко розповів про ситуацію та ймовірні загрози на Запорізькому напрямку. Близько 20 сіл і містечок було обстріляно протягом минулої доби. Сили оборони відбили 6 атак противника в районах західніше Вербового, Новопрокопівки та Роботиного.

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Ворог тисне

Ситуація загострюється у напрямку Василівки. Російські льотчики 6 грудня скинули авіаційну бомбу в районі села Кам'янське.

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Також ворог активно намагається знищити плацдарм, який був створений під час контрнаступу в районі Вербового, Роботиного та Токмака, щоб не дати можливості переваги українській артилерії взимку, коли активність бойових дій дещо знизиться.

Окупанти активно атакують,

– зауважив депутат Запорізької обласної ради.

В окремі дні відбувається від 10 до 12 атак впродовж доби. Втім, фактично це одна атака, яка просто переміщується по флангах, змінюється напрямок, застосування сил. Ворог починає тиснути, але наші захисники стримують окупантів.

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Чи намагатимуться росіяни повторно окупувати Роботине

Загроза повторного захоплення ворогом населеного пункту Роботине, що в Запорізькій області, залишається реальною. На думку Лишенка, ворог має достатню кількість сил та засобів для здійснення 12 атак щодня.

Якщо здійснюючи 12 атак щодня їм вдасться зробити незначний прорив, то з часом росіяни зможуть окупувати це село, тому що лінія фронту проходить поруч. Не така велика територія була відвойована, щоб стверджувати про неможливість її захоплення,

– мовив депутат Запорізької обласної ради.

Він вкотре наголосив, що для росіян люди – це не одиниця виміру, а ресурс, який окупанти зможуть знищувати в тому порядку та кількості, яка потрібна для виконання стратегічних завдань. Росіяни снаряди більше бережуть, ніж людей.

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