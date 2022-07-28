Через попадання в Антонівський міст окупанти анонсують відкриття паромного сполучення

російські окупанти вже придумали заміну Антонівського мосту. Зокрема, ворожа армія анонсувала відкриття паромного сполучення.

Після того, як українські захисники вгатили по мосту, росіяни заборонили ним користуватися. Про це журналістам 24 каналу повідомили в Офісі Президента.

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Загальна ситуація в Херсонській області напружена. Внаслідок влучного попадання в Антонівський міст, окупанти повністю заборонили ним користуватися та анонсують відкриття паромного сполучення й можливість їздити через Каховську ГЕС,

– мовиться у повідомленні.

ЗСУ влучили в Антонівський міст: що треба знати

26 липня Збройні Сили України влучили у важливий стратегічний об'єкт – Антонівський міст на Херсонщині. Спершу інформацію про атаку не підтверджували, а російські пропагандисти встигли придумати, що вибух був від роботи їхньої ППО. Однак у ці нісенітниці ніхто не повірив, адже місцеві мешканці на власні очі бачили удар по мосту й завданні руйнації.

Зауважимо, що Антонівський міст є дуже важливих для логістики російської армії. Саме через нього ворог може забезпечувати чи взагалі вивести свої війська з захопленої території на захід від річки Дніпро.

У Центрі стратегічних комунікацій зазначили, що тепер росіянам нікуди тікати – хіба по воді. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк іронічно порадив російським солдатам вчитися вплав перетинати Дніпро.

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