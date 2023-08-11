Росіяни атакували Київщину "Кинджалами": чи були влучання
Джерело:Київська ОВА
Російські військові зранку 11 липня намагалися атакувати Київську область. Окупанти використали для удару аеробалістичні ракети типу "Кинджал", які запускали з літаків МіГ-31К.
Завдяки вдалій роботі сил ППО на території Київської області влучання в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. Інформація про постраждалих та падіння уламків в області відсутня.
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В Оболонському районі зафіксовано падіння уламків
Речник КМВА Михайло Шаманов в ефірі КИЇВ24 розповів, що росіяни атакували столицю "Кинджалами". За його словами, всі ракети вдалося збити.
Інформацію щодо кількості "Кинджалів", які випустили росіяни, як сказав Шаманов, згодом нададуть Повітряні Сили ЗСУ.
Водночас він зазначив, що зафіксовано падіння уламків на території дитячої лікарні в Оболонському районі столиці. За попередніми даними, постраждалих і руйнувань немає.
Що відомо про атаку "Кинджалами"
- Близько 10 ранку по всій території України оголосили ракетну небезпеку через зліт літака МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Коли злітає МіГ-31К, то повітряну тривогу оголошують по всій території України, оскільки цей літак несе аеробалістичну ракету "Кинджал".
- У Повітряних Силах підтвердили, що зафіксували пуски "Кинджалів". Мовиться про два пуски, зокрема, в напрямку Київської області. Повітряні Сили попереджали про загрозу для низки регіонів України.
- Моніторингові групи інформували, що Росія здійснила реальні пуски та електронні, імітуючи удари ракетами.
- Через те, що ракета "Кинджал" летить зі швидкістю понад 12 тисяч кілометрів на годину (10 Махів), у сил ППО та цивільних вкрай мало часу, щоб відреагувати на пуски.
- Відтак, вже через кілька хвилин після інформації про пуски в Києві чули два гучні звуки вибухів. Столичний мер Віталій Кличко підтвердив вибухи в місті.
- Він повідомив про падіння уламків на території однієї з дитячих лікарень столиці. Також, за інформацією Кличка, виявлені ще два місця падіння уламків в Оболонському районі Києва.
- Зокрема, на вулиці Богатирській пошкоджений дах приватного будинку. Також на Оболоні виявили уламок на відкритій місцевості в одному з дачних кооперативів. Постраждалих унаслідок атаки окупантів у столиці немає.
- Під час повітряної тривоги звуки чули в Хмельницькій та Вінницькій областях.