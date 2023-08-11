Росіяни атакували Київщину "Кинджалами": чи були влучання

Російські військові зранку 11 липня намагалися атакувати Київську область. Окупанти використали для удару аеробалістичні ракети типу "Кинджал", які запускали з літаків МіГ-31К.

Завдяки вдалій роботі сил ППО на території Київської області влучання в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. Інформація про постраждалих та падіння уламків в області відсутня.

Дивіться також По всій Україні оголошували повітряну тривогу: були пуски "Кинджалів"

В Оболонському районі зафіксовано падіння уламків

Речник КМВА Михайло Шаманов в ефірі КИЇВ24 розповів, що росіяни атакували столицю "Кинджалами". За його словами, всі ракети вдалося збити.

Інформацію щодо кількості "Кинджалів", які випустили росіяни, як сказав Шаманов, згодом нададуть Повітряні Сили ЗСУ.

Водночас він зазначив, що зафіксовано падіння уламків на території дитячої лікарні в Оболонському районі столиці. За попередніми даними, постраждалих і руйнувань немає.

Що відомо про атаку "Кинджалами"