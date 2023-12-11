Росіяни атакували Київ балістикою: скільки ракет вдалося збити ППО

Ворог зранку 11 грудня завдав ракетного удару по Київщині. Як уточнили в Повітряних силах, ракети летіли балістичною траєкторією.

Вибухи у столиці пролунали за кілька хвилин після 4 ранку. Їх чули мешканці кількох районів Києва. До слова, вибухи у столиці пролунали до оголошення повітряної тривоги. Речник повітряних сил Юрій Ігнат вже неодноразово пояснював, що такі ракети летять надзвичайно швидко і радіолокаційно менш помітні. Тому існують випадки, коли тривогу можуть оголосити вже після вибухів.

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Окупанти атакували Київ

Як повідомили у Повітряних силах, сили та засоби протиповітряної оборони ліквідували 8 російських ракет, які летіли балістичною траєкторією.

За попередньою інформацією, близько 04:00 11 грудня 2023 року російські окупанти завдали ракетного удару по Київщині. Протиповітряною обороною знищено вісім повітряних цілей, які летіли у напрямку столиці по балістичній траєкторії,

– повідомили у Повітряних силах.

Які наслідки ракетної атаки

Мер Києва Віталій Кличко та КМВА повідомили про наслідки ракетної атаки ворога. Так, уламки збитої ракети впали у Дарницькому районі столиці – вони пошкодили недобудовану будівлю. На місці падіння уламків виникла пожежа, яку оперативно загасили. Ще один уламок російської ракети впав на газон.

На жаль, є постраждалі. Зокрема, у Дарницькому районі постраждали 4 людей. Спочатку надійшла інформація про двох постраждалих– чоловіка та жінку, але згодом кількість зросла. Як уточнив Сергій Попко, начальник КМВА, серед постраждалих:

чоловік 1992 року народження – він отримав осколкове поранення нижніх кінцівок. Перша медична допомога надавалась на місці;

троє жінок 1963, 1990 та 1992 року народження – у всіх гостра реакція на стрес, допомога теж надавалась на місці.

Кличко додав, що згодом уламки російських ракет також виявили на території магазину-складу в Дарницькому районі. Минулося без пожежі та пошкоджень будівлі.

Також надходила інформація про задимлення у Голосіївському районі Києва. Попередньо повідомляли про ймовірне падіння уламків. Втім, ця інформація не підтвердилася.