Росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури у Волинській області

Під час повітряної тривоги ворог атакував обʼєкт критичної інфраструктури у Волинській області. Постраждалих немає.

Ворожі БпЛА летіли поблизу Ковеля, саме у тому районі раніше лунали вибухи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Волинську ОВА.

Що відомо наслідки атаки у Волинській області?

У Волинській області повітряну тривого оголосили о 19:49. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух БпЛА поблизу Ковеля. О 22:52 нарешті пролунав відбій.

У ОВА зазначили, що під час атаки було уражено об'єкт критичної інфраструктури у області. На щастя, ніхто не постраждав. Наразі не повідомляється про конкретні наслідки.

Росія тероризувала низку областей на Різдво