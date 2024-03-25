Росіяни атакували Одещину "Шахедами": ворог пошкодив енергоінфраструктуру
25 березня 2024, 00:55Читать новость на русском
У ніч проти 25 березня російські військові знову запустили дрони-камікадзе "Шахед". За наявною інформацією, окупанти пошкодили енергетичну інфраструктуру.
Детальніше про наслідки атаки "Шахедами" повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер. Він зазначив, що частина обласного центру залишилася без світла внаслідок удару дронами-камікадзе.
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Що відомо про наслідки атаки Одещини
Ворог вчергове атакував Одещину ударними безпілотниками. Є пошкодження енергетичної інфраструктури, в частині Одеси немає електропостачання,
– зазначив Олег Кіпер.
Він додав, що працюють всі екстрені служби.