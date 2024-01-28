Росіяни атакували Полтавщину: в ОВА розповіли про влучання

Росіяни спрямували проти України дрони та ракети. Відомо, що у Полтавській області зафіксовано влучання.

Росіяни ввечері 28 січня атакували України. У Полтавській ОВА розповіли про наслідки прильоту на територію регіону.

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Ворог атакував область вдруге за два дні

Голова Полтавської ОВА наголосив, що ворог вдається до атак по Полтавщині другий день поспіль.

За попередньою інформацією знову є влучання в промисловий обʼєкт у Кременчуцькому районі,

– мовиться в повідомленні.

На щастя обійшлося без постраждалих.

Наразі більше жодних деталей не повідомляли. Ворог атакував Україну дронами – камікадзе, а потім застосував також ракети. Повітряні сили інформували про загрозу балістичного удару зі Сходу.

Внаслідок атаки на Полтавську область 27 січня постраждав промисловий об'єкт. В області працювали сили протиповітряної оборони. Було влучання в промисловий об'єкт на території Кременчуцького району, що спричинило пожежу. Вона виявилась доволі масштабною, адже гасили її аж до наступної доби.

Крім цього, місцеві жителі вдень 21 січня повідомили, що в регіоні було чутно вибухи. В обласній військовій адміністрації зазначили, що приводів для тривоги немає. У регіоні в той момент тривала повітряна тривога. Однак тоді влучань не було зафіксовано.

Цього ж дня вдень у Кропивницькому також було гучно – цього разу причиною стали російські ракети. Водночас пізніше місцеві повідомили, що чули два вибухи.

Нагадуємо, що під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укриттях, адже звичайна обережність може зберегти життя. Тому не можна ігнорувати сигнали сповіщення про небезпеку з повітря.

На Полтавщині внаслідок обстрілу 27 січня виникла масштабна пожежа