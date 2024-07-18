Росіяни атакували Полтавщину: пошкоджено цивільний будинок і подвір'я
Джерело:Філіп Пронін
Російська армія вночі 18 липня атакувала Україну своїми безпілотниками типу "Шахед". Внаслідок цього постраждала Полтавська область.
Там вночі лунали вибухи після оголошення повітряної тривоги. Тепер стало відомо про пошкодження в області.
До теми Росіяни запускали "Шахеди": в частині областей лунала повітряна тривога
Які наслідки атаки "Шахедами" Полтавської області
Очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін розповів, що цієї ночі ворог атакував область своїми безпілотниками.
У Кременчуцькому районі було пошкоджено цивільний будинок і подвір'я. За попередньою інформацією, без постраждалих,
– написав посадовець.
Він також подякував нашим оборонцям за захист Полтавщини від ворожих повітряних цілей. Пронін також закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та берегти себе.
До слова, про вибух у Кременчуцькій громаді стало відомо 18 липня о 01:24. До цього місцева влада писала, що ворожий безпілотник рухається у напрямку Кременчука.
Окрім того, пізно ввечері 17 липня вибухи також пролунали у Києві. На українську столицю також летіли ворожі безпілотники, гучні звуки чули на лівому березі міста.