У Путіна заявили, що нічна атака – "відповідь за Кримський міст": чи мав ворог успіх

Російські окупанти у ніч на 18 липня атакували Україну дронами та ракетами. Під прицілом опинилися дві області: Одеська та Миколаївська.

Наталія Гуменюк розповіла, що ситуація залишається дуже напруженою. Російські окупанти не відмовилися від своїх планів.

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За словами Гуменюк, загарбники залишаються на своїх оборонних позиціях та продовжують їх укріплювати. Окрім того, загарбники повертаються на позиції, які були змушені залишити через велику воду, спровоковану російським терактом на Каховській ГЕС.

Чи вдалося окупантам реалізувати свої цілі

Гуменюк додала, що окупанти намагаються бити по мирному населенню. Зокрема, атаку у ніч на 18 липня росіяни адресували двом південним областям: Одеській та Миколаївській.

На Миколаївщині вдалося знищити 4 "Шахеди". В ОК "Південь" наголосили, що, на жаль, було влучання у промисловий об'єкт. Спалахнула пожежа. Водночас вогнеборці оперативно з нею впоралися. Інформації про постраждалих не було.

Тим часом атака на Одеську область була потужнішою. Ворог спрямував її на об'єкти портової інфраструктури. Влучань не було. Під час повітряного бою вдалося знищити 21 дрон. Далі окупанти застосували ще й ракети.

Уламки ракет:

пошкодили частково портову інфраструктуру (на виробничі потужності це не вплинуло);

влучили у житлову будівлю (постраждав чоловік, йому знадобилася госпіталізація).

Яка зараз ситуація у Чорному морі

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Гуменюк уточнила, що наразі у Чорному морі перебувають 2 ракетоносії: надводний та підводний. Вони мають на собі 6 ракет. Ворог може застосувати їх у будь-яку мить. Ракетна небезпека зберігається.

Українців закликають оперативно реагувати на повітряні тривоги.