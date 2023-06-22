Росіяни атакували ракетами Х-22: у Кривому Розі пролунали вибухи

У ніч проти 22 червня російські військові здійснили чергову ракетну атаку. Цього разу ворог випустив ракети типу Х-22. Влада Кривого Рогу попереджає мешканців про вибухи.

Повітряна тривога у Дніпропетровській області пролунала о 01:01, а через лічені хвилини стало відомо про вибухи у Кривому Розі. Пізніше про вибухи повідомив начальник МВА Олександр Вілкул.

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Закликав залишатися в укриттях

Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет. Залишаємося в укриттях, або правило двох стін. Повторні пуски у бік нашого міста,

– зазначив він.

Вкрай важливо під час повітряних тривогЯкщо ж не маєте такої можливості, тоЦе може дозволити вам вижити.

Загроза атаки фіксувалася ще біля півночі. Тоді у Повітряних силах попередили українців про зліт Ту-22м3.

Сирени почали гудіти через годину

Так, о 23:34 з'явилося повідомлення, що з аеродрому Шайковка, що у Калузькій області, злетіли два стратегічні бомбардувальники Ту-22м3.

Вже о 01:19 надійшло повідомлення про те, що відразу 4 Ту-22м3 рухаються у напрямку держкордону з України. Мешканців Сходу попрохали не ігнорувати тривоги.

Станом на 01:35 стратегічна авіація наблизилася до акваторії Азовського моря. А о 01:44 – запустила ракети з акваторії Азовського моря.

О 01:47 стало відомо, що ракети, ймовірно Х-22, прямували на Північний Захід.

Що відомо про аеродром Шайковка

А то той самий аеродром, на якому у жовтні 2022 року фіксували "бавовну". Тоді російські окупанти звинувачували у буцімто "атаці".

Так звану "атаку" тоді підтвердив губернатор Калузької області Владіслав Шапша. Він переконував, що об'єкт буцімто потрапив під "атаку безпілотника". Сам аеродром відомий тим, що там базуються стратегічні бомбардувальники Ту-22м3.

Влучно на це відреагував журналіст Андрій Цаплієнко. На його думку, "бавовна" на аеродромі виникла не просто так. Він переконаний, що один з "Шахедів" впав на об'єкт і детонував.