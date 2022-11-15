Росіяни атакували ракетами передмістя Запоріжжя: чи є руйнування та жертви

Російські окупанти вкотре атакували Запоріжжя. Вони завдали ракетних ударів близько четвертої ранку 15 листопада.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух. Він попросив місцевих мешканців бути уважними та обережними.

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Ракетний удар по Запоріжжю

За словами Старуха, близько четвертої ранку окупантами був завданий ракетний удар – 4 ракети, ймовірно С-300 – по передмістю Запоріжжя.

Постраждалих та руйнувань не виявлено. Логіку російських терористів важко зрозуміти,

– зазначив очільник регіону.

Окупанти атакують Запоріжжя

На Запоріжжя приїхало багато окупантів

Місцеві мешканці скаржаться, що на Запоріжжя заїжджає дуже багато росіян. Зокрема, до Дніпрорудного приїхало 17 машин з бурятами, а до Мелітополя – чергове поповнення "мобіків". Вони почали скуповувати одяг, їжу та алкоголь.

Ба більше, російські військові заселяються у домівки людей, які виїхали з окупованих територій. Якщо їм не вистачає цього житла, окупанти приходять до людей і просто виселяють їх.

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