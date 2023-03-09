Вони хотіли заплямувати день народження Кобзаря, – КМВА про нічну ракетну атаку

9 березня 2023, 14:05
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Російські окупанти мають хворе бажання атакувати українців у пам'ятні дні. Ворог міг навмисно здійснити масовану атаку 9 березня – у День народження Тараса Шевченка.

Про це заявив Михайло Шаманов – речник Київської міської військової адміністрації в ефірі телемарафону.  

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Сьогодні День Народження Кобзаря. У росіян якесь хворе бажання атакувати українців у важливі для нас дати. Можливо це якось приурочено, можливо, ні,
– припустив Шаманов. 

За його словами, таким чином росіяни намагаються заплямувати День народження Кобзаря. Він зауважив, що повітряна тривога у Києві тривала майже 7 годин. За це час росіяни випустили фактично всі типи свого повітряного озброєння: починаючи від "шахідів" і закінчуючи майже усіма найменуваннями крилатих ракет. 

"Завдяки роботі протиповітряної оборони удари крилатими ракетами попереджено, але на жаль, одна ракета типу "Кинжал", які ми не можемо перехоплювати, влучила в об'єкт інфраструктури в Голосіївському районі", – розповів речник.

До слова, у День народження Кобзаря українські захисники надіслали 24 Каналу відео, де полонений окупант цитує поему "Катерина" Тараса Шевченка. 

Головне про наслідки масованої атаки 9 березня 

  • У Києві під час масштабної повітряної тривоги прогриміли вибухи у кількох районах. 
  • Мер Віталій Кличко розповів, що внаслідок ракетних ударів у столиці пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури. Через це є перебої з теплопостачанням, частина киян залишаються без опалення. Усі служби працюють над усуненням наслідків влучання ворожої ракети.
  • У Львівській області унаслідок атаки росіян п'ятеро людей загинули.
  • На Дніпропетровщині теж є загиблий і поранені. По Харкову ворог завдав близько 15 ударів. Як наслідок, жителі залишились без світла.
  • В Одеській області – влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури.
Автор: Анастасія Лукашевська