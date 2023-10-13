Заяви про оточення Авдіївки далекі від реальності: росіяни наступають, але безуспішно

Окупанти продовжують марно штурмувати українську оборону в районі Авдіївки. Втім, це не заважає пропаганді просувати наратив про нібито "оточення міста".

За минулу добу росіяни здійснили спроби прорвати оборону ЗСУ на Авдіївському напрямку, однак всі вони були безрезультативні.

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Що відбувається навколо Авдіївки

Останнім часом Авдіївка є однією з найбільш гарячих точок фронту. Ворог намагається посилити свій наступ на місто, однак щоразу його плани руйнує потужний опір українських військових.

За даними Генштабу, на Авдіївському напрямку за останні 24 години Сили оборони відбили понад 20 атак росіян в районах таких населених пунктів як Авдіївка, Ласточкине, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

Ситуація на цій ділянці фронту справді непроста. Там тривають важкі бої та масовані обстріли позицій Сил оборони противником.

"Оточення міста" і "великі втрати"

Тим часом загострення на Авдіївському напрямку пропагандисти планують використати у створенні чергових фейків. Вони вже репетують про начебто оточення українських сил поблизу Авдіївки. Втім, це не більше, ніж ворожа маніпуляція.

В "Інформаційному спротиві" попереджають про основні тези кремлівської пропаганди, які окупанти активно просуватимуть у мережі, і яким не слід вірити. Так, вони брехатимуть про нібито "катастрофічні втрати захисників України в районі Авдіївки". І туди, мовляв, вже відправлятимуть воювати поранених і пенсіонерів.

Крім того, росіяни постійно маніпулюватимуть словом "котел" і наративом про "втечу ЗСУ із міста".

Пропагандисти планують запустити дезінформацію й про те, що президент Зеленський "посварився" із Головнокомандувачем ЗСУ через ситуацію в Авдіївці.

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