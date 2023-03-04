Росіяни намагаються вибити ЗСУ з Бахмута: військовий аналітик оцінив доцільність оборони міста

Російські терористичні війська посилюють тиск на Бахмут та з усіх сил намагаються оточити місто. Вони протиснули українську оборони з півночі та півдня від міста, а тепер намагаються витіснити ЗУС зі сходу.

Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. За його словами, деякі підрозділи здійснюють ротацію військових, щоб залучити нові сили, а людям, які ведуть оборону декілька місяців дати змогу відпочити.

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Варто чекати офіційної інформації

Олексій Гетьман розповів, що є декілька джерел інформації щодо подій у Бахмуті, але потрібно дочекатись офіційної інформації від Генерального штабу.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр офіційно казала, що ми туди відправили додаткові підрозділи на посилення. Що там відбувається в цей момент – достеменно невідомо,

– сказав Гетьман.

Він також додав, що військові, які перебувають на лінії фронту та самостійно коментують події, щодо того, що відбуваються, не володіють повною інформацією щодо картини бойових дій. Вони дійсно кажуть правду щодо того, що вони бачать, але вони не можуть аналізувати повну ситуацію, бо їм не доводять всю інформацію, яку планує Генштаб.

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Він пояснив це практикою в арміях НАТО, коли до військових доводять тільки ту інформацію, яка стосується безпосередньо їхньої ділянки фронту.

"Не треба звичайному військовослужбовцю давати інформацію, яка безпосередньо його не стосується, бо якщо він потрапить в полон, щоб він просто не знав того, про що його будуть запитувати на допитах. І там же є засоби, які змушують людину говорити правду – певні хімічні препарати", – пояснив Олексій Гетьман.

Команди виходити поки не було

Військовий аналітик припускає, що конфлікт ПВК "Вагнер" з міністерством оборони Росії вичерпано. За словами Олексія Гетьмана, ПВК може становити серйозну загрозу якщо там залишились досвідченій військові, які 7 місяців там перебувають та дуже добре вивчили місцевість й свої помилки.

Поки команди на відхід не було, ми там будемо тримати позиції. Військовослужбовці мають виконувати накази, які надходять від керівництва. Якщо буде дана команда на відхід, ми відійдемо, але не просто в поле, а позаду нас Часів ЯР, Костянтинівка та інші укріпрайони, в яких можна вести оборону, – розповів майор ЗСУ.

Олексій Гетьман вважає, що Бахмут вже настільки зруйнований, що там важко вести оборону, а тому варто відходити на більш укріплені райони.

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