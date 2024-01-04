Росіяни атакують дронами Південь України: куди зараз летять "Шахеди"

Увечері загарбники традиційно атакують українські міста та села "Шахедами". Проте в деяких регіонах є ракетна небезпека. 24 Канал розкаже детальніше.

Увечері четверга 4 січня Сили оборони України добре покошмарили окупантів у Криму та на території Росії. Зокрема по Липецькій області вдарили ракетами, а у тимчасово окупованому Криму за сприяння партизанів уразили радіолокаційні станції під Євпаторією.

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Де летять дрони та ракети увечері 4 січня