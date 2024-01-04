Росіяни атакують дронами Південь України: куди зараз летять "Шахеди"
Увечері загарбники традиційно атакують українські міста та села "Шахедами". Проте в деяких регіонах є ракетна небезпека. 24 Канал розкаже детальніше.
Увечері четверга 4 січня Сили оборони України добре покошмарили окупантів у Криму та на території Росії. Зокрема по Липецькій області вдарили ракетами, а у тимчасово окупованому Криму за сприяння партизанів уразили радіолокаційні станції під Євпаторією.
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Де летять дрони та ракети увечері 4 січня
Повітряні сили: Ще група ударних БпЛА рухається за тим же курсом, що попередні зараз на Херсонщині! Повітряні сили пишуть: Нова група "Шахедів" рухається з Херсонщини на Миколаївщину. Кропивницький – загроза БПЛА. Відбій ракетної загрози. Загроза ударних БпЛА з півдня. Кілька груп "Шахедів" на Херсонщині, прямують на північний захід на межі Дніпропетровської та Миколаївської областей. Повторні вибухи в Кривому Розі. Ракета Х-31П локаційно не спостерігається, припинила існування в межах Криворізького району. Вибухи в Кривому Розі. Ракета продовжує рух на Кропивницький. Ракета на Кривий Ріг. Загроза БпЛА для Кривого Рогу. БпЛА на Миколаївщину з Херсонщини. Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південному напрямку. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження. Пуски С-300 по Харкову.
Повітряні сили: Ще група ударних БпЛА рухається за тим же курсом, що попередні зараз на Херсонщині!
Повітряні сили пишуть:
Нова група "Шахедів" рухається з Херсонщини на Миколаївщину.
Кропивницький – загроза БПЛА.
Відбій ракетної загрози.
Загроза ударних БпЛА з півдня. Кілька груп "Шахедів" на Херсонщині, прямують на північний захід на межі Дніпропетровської та Миколаївської областей.
Повторні вибухи в Кривому Розі.
Ракета Х-31П локаційно не спостерігається, припинила існування в межах Криворізького району.
Вибухи в Кривому Розі.
Ракета продовжує рух на Кропивницький.
Ракета на Кривий Ріг.
Загроза БпЛА для Кривого Рогу.
БпЛА на Миколаївщину з Херсонщини.
Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південному напрямку. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження.
Пуски С-300 по Харкову.