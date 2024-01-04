Росіяни атакують дронами Південь України: куди зараз летять "Шахеди"

4 січня 2024, 21:46
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Увечері загарбники традиційно атакують українські міста та села "Шахедами". Проте в деяких регіонах є ракетна небезпека. 24 Канал розкаже детальніше.

Увечері четверга 4 січня Сили оборони України добре покошмарили окупантів у Криму та на території Росії. Зокрема по Липецькій області вдарили ракетами, а у тимчасово окупованому Криму  за сприяння партизанів уразили радіолокаційні станції під Євпаторією.

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Де летять дрони та ракети увечері 4 січня

22:15, 04 січня

Повітряні сили: Ще група ударних БпЛА рухається за тим же курсом, що попередні зараз на Херсонщині!

21:58, 04 січня

Повітряні сили пишуть:

  • перша група ударних БпЛА неподалік Первомайська, рухається на північ;
  • друга група рухається за тим же курсом, зараз на Херсонщині, прямують на північний захід на межі Дніпропетровської та Миколаївської областей.
21:33, 04 січня

Нова група "Шахедів" рухається з Херсонщини на Миколаївщину.

21:18, 04 січня

На 21:18 карта тривог має такий вигляд.

21:11, 04 січня

Кропивницький – загроза БПЛА.
 

21:09, 04 січня

Відбій ракетної загрози.

21:07, 04 січня

Загроза ударних БпЛА з півдня. Кілька груп "Шахедів" на Херсонщині, прямують на північний захід на межі Дніпропетровської та Миколаївської областей.
 

21:06, 04 січня

Повторні вибухи в Кривому Розі.
 

21:03, 04 січня

Ракета Х-31П локаційно не спостерігається, припинила існування в межах Криворізького району.

21:03, 04 січня

Вибухи в Кривому Розі.

21:02, 04 січня

Ракета продовжує рух на Кропивницький.

21:01, 04 січня

Ракета на Кривий Ріг.

21:00, 04 січня

Загроза БпЛА для Кривого Рогу.

20:55, 04 січня

БпЛА на Миколаївщину з Херсонщини.

20:47, 04 січня

Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південному напрямку. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження.

20:16, 04 січня

Пуски С-300 по Харкову.

Автор: Ірина Чеботнікова