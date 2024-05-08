Масована атака по Україні: які є 2 потенційні розрахунки росіян

Російська армія 8 травня завдала чергового масованого удару по Україні, застосувавши різні типи ракет та "Шахеди". Ворог спрямував свою зброю на енергетичну і критичну інфраструктуру нашої держави.

Зокрема, під прицілом окупантів були газосховища, які розташовані на Заході України. Ексспівробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що мають на меті російські загарбники, атакуючи газову інфраструктуру.

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Ворог зосередився на газовій інфраструктурі

Ступак далекий від думки, що росіяни "присвятили" масовану ракетну атаку 8 травня до Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Адже в окупантів вже давно є мета – повністю знищити українську інфраструктуру.

Теплова, електрична генерація повинні бути знищені. Вони їх методично атакують. Крім цього, росіяни сконцентрувалися на газовій інфраструктурі, яка розташована на Заході України,

– мовив ексспівробітник СБУ.

Російські загарбники вже неодноразово били по великих газосховищах на західній частині України. Проте вони розміщені глибоко під землею і дістати їх ворог поки що не може.

Тут я бачу 2 великі потенційні розрахунки росіян,

– зауважив Ступак.

Україна розміщує у своїх сховищах газ, який належить західним країнам, за що наша держава отримує платню. Ці гроші йдуть на закупівлю боєприпасів, амуніції, виплату військовим зарплатні за надзвичайно складну роботу, тобто на протидію росіянам.

У разі, якщо європейці не зберігатимуть газ, то Україна не отримуватиме кошти за орендну плату. Відповідно буде дефіцит в українському бюджеті на військо.

Зараз росіяни намагаються досягти того, щоб газ у сховищах здетонував. Для цього ворог робить так, щоб крилаті ракети, які летять декілька годин, прилітали в ціль одномоментно з балістичними, які летять буквально декілька хвилин. Тобто такий собі тандем,

– зазначив ексспівробітник СБУ.

За його словами, росіяни розраховують, що газ у сховищах зникне і європейці в авральному режимі зі сльозами на очах почнуть шукати у світі газ для того, щоб придбати його та нормально пройти опалювальний сезон 2024 – 2025.

"Ціни на газових маркетах почнуть лізти вгору й тут на арену виходять росіяни й кажуть, мовляв, ми тепер готові вам щось продати, але умовно не 100 кубів за 100 доларів, а 1000 кубометрів за 5 000 доларів. Я думаю, що тут один з двох сценаріїв або два сценарії одночасно", – додав Ступак.

Російська атака на Україну 8 травня