Залишають після себе величезні вирви: чим окупанти стали активно атакувати Харківщину

Окупанти не припиняють тероризувати українські території. Під постійним ворожим вогнем, зокрема, Харківська область. По прикордонних територіях росіяни випускають КАБи та ФАБи.

Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко. Крім цього ворог не припиняє спроб прориватися на українські території.

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"Спроби проривів, на жаль, є, їх відбивають. Але ситуація посилюється в плані авіаобстрілів", – зазначила вона.

Росіяни б'ють КАБами

За словами Черненко, раніше росіяни випускали 2 – 3 керовані авіабомби по трьох – восьми населених пунктах. Але за минулу добу вже 15 населених пунктів Харківщини опинилися під таким ударом ворога.

Це дуже потужні боєприпаси, які лишають по собі вирви 8 на 4 метри – це середній розмір,

– пояснила вона.

Внаслідок атак є руйнування багатоквартирних і приватних будинків, адмінбудівель, сільгосппідприємств. Є поодинокі випадки, коли КАБи не розриваються і таким чином вдається уникнути масштабних наслідків.

"Вчорашня доба у Козачій Лопані почалася з обстрілів і закінчилася ними ж. Під обстрілами був Куп'янськ. У Василівці пошкоджена підстанція, приватні будинки. Сильно били по Вовчанську – внаслідок обстрілів там сталася пожежа", – розповіла Черненко.

Вона додала, що за минулу добу, на щастя, немає поранених внаслідок ворожих атак. Росіяни не припиняють гатити і по самому Харкову. Під потенційною загрозою умовно всі райони міста.

"Ми вважали, що Салтівка була умовно безпечним місцем, але Київський район опинився під ударами. Центр Харкова мені нагадує 2022 рік, коли він був порожній. Багато людей виїхало чи переїхало в інші райони. Тому карта ця ситуативна, вона змінюється", – пояснила журналістка.

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