Масштабна атака "Калібрами", "Шахедами" та Х-22: Одеса під ударом другу ніч поспіль

У ніч проти 19 липня російські військові продовжили тероризувати українців. Близько 1 ночі стало відомо про запуски крилатих ракет "Калібр".

Як ми вже зазначили, близько першої ночі стало відомо про запуски крилатих ракет "Калібр". З цієї причини на Півдні пролунала повітряна тривога, а мешканців попрохали залишатися в укриттях до відбою.

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Атака "Калібрами" 19 липня: що відомо

В Одеській області відбій повітряної тривоги! "Про наслідки потужної атаки країни-терориста на Одещину – згодом", – ОВА.Повітряні сили повідомили про відбій ракетної загрози на Півдні. Тим часом у Миколаївській і Херсонській областях уже відбій повітряної тривоги.Повідомляють про четверті пуски Х-22 з Ту-22М3. Кажуть, що попереднього разу відстрілялися не 8 літаків, а 6. Ймовірно, зараз атакують решта два.Інший моніторинговий канал зазначив, що по Одеській області відстрілялися відразу 8 бортів Ту-22М3. Закликаємо наразі не покидати укриттів, адже в області ще існує загроза атаки "Шахедами".У Monitor пишуть, що ворог здійснив уже третій пуск Х-22 по Одещині. У той самий час ЗМІ повідомили про те, що в Одесі знову лунають потужні вибухи.Повітряні сили повідомляють, що росіяни здійснили повторні пуски ракет з літаків стратегічної авіації з південного напрямку.Monitor пише про те, що в Одесі й області лунають потужні вибухи.Станом на цю хвилину, Одещина під загрозою атаки "Шахедами", 4 ракетами Х-22, а також одним "Калібром", що на півдні області.Повітряні сили повідомили про пуски ракет з літаків Ту-22М3 з південного напрямку.Monitor зазначив, що у напрямку Одещини росіяни запустили ще ракети "Калібр".Monitor пише, що в Одесі та на Одещині "чисто". Прохання залишатися в укриттях доти, поки не оголосять про відбій повітряної тривоги.Monitor пише, що на Одещину ще прямують "Калібри". Також уточнюють, що з Моздоку підняли не 4, а 2 Ту22М3. Тож, загалом у небі перебуває 6 літаків стратегічної авіації.Моніторинговий канал Monitor попередив, що бойова робота по "Калібрах" не завершилася. Одещина все ще під загрозою ракетного удару.ЗМІ пишуть, що в Одесі лунають вибухи. Попередньо, працює ППО. Закликаємо вас не ризикувати власним життям і не покидати укриттів доти, поки не буде сигналу про відбій. Також ні в якому разі не знімайте роботу ППО.Про загрозу з неба попередили також мешканців Черкаської, Кіровоградської та Вінницької областей.Повітряні сили пишуть, що зафіксовані пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря. Попередили про небезпеку Одеську та Миколаївську область.Повітряну тривогу оголосили для мешканців Миколаївської, Одеської та Херсонської областей.

Зверніть увагу, що у ніч проти 18 липня росіяни атакували Одещину "Калібрами". Тоді ворог випустив шість крилатих ракет. На щастя, всі вдалося збити силам ППО.

Була також загроза атаки Х-22

Зауважимо, що близько півночі повітряну тривогу оголошували у Києві. Тоді була ймовірність, що росіяни запустять по низці регіонів ракети Х-22 зі стратегічного бомбардувальника Ту-22М3.

Ближче до 1 ночі це повітряне судно відійшло від можливих пускових рубежів. А вже о 01:10 Повітряні сили зафіксували виліт відразу чотирьох Ту-22М3 з аеродрому Моздок, що на Північному Кавказі. Ще 4 ці літаки – уздовж східного кордону. Загалом мовиться про 8 Ту-22М3, з яких можуть здійснювати пуски ракет.