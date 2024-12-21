Наступ росіян триває понад рік, і це може обернутися катастрофою для Росії, – експрацівник СБУ

Росіяни почали активні штурмові дії вже понад рік тому. За оцінками різних аналітиків, це надзвичайно виснажує військовий потенціал країни-агресорки. Невідомо скільки ще часу окупанти зможуть підтримувати таку інтенсивність бойових дій.

Є припущення, що росіяни намагаються захопити якомога більше українських територій до 20 січня 2025 року – інавгурації Дональда Трампа або ж доти, поки буде така можливість. Ексспівробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що, на його думку, наступ окупантів триватиме до настання гірших умов у російській армії.

Дивіться також Україна вперше провела атаку на російські позиції лише роботизованими системами, – ISW

Штурм росіян

Іван Ступак зауважив, що росіяни у шалених темпах, без упину штурмують позиції Збройних Сил України.

Російський наступ триває 14 місяців в режимі нон-стоп. Західні аналітики вже навіть перестали гадати, коли він може закінчитись,

– підкреслив ексспівробітник СБУ.

За його словами, російські воєнкори теж б'ють на сполох. Окупантам поки вдається руйнувати все на своєму шляху, але через шалену швидкість бойових дій невідомо, як уже зупинитись.

За листопад 2024 року два напрямки були найбільш важливими для росіян. За статистикою, на Курахівському напрямку було за місяць 1400 боєзіткнень, а на Покровському – 1200. На всіх інших по 300 – 400, тобто в рази менше,

– зауважив Ступак.

Противник має тактику тиснути на всіх напрямках та шукати слабкі місця в українській обороні. Саме туди окупанти намагаються кидати основні свої сили.

Яка ситуація на Курахівському напрямку: карта

Після колосальних втрат для захоплення Бахмута, окупанти зробили висновок, що їм не вистачить сил для продовження бойових дій у такому темпі. Вони, за словами ексспівробітника СБУ, обрали тактику оточувати кожну важливу локацію, щоб наступати до того часу, поки будуть сили.

Коли сили закінчаться, тоді росіяни, ймовірно, заявлять, що вони готові виходити на мирні перемовини,

– припустив Іван Ступак.

Варто зазначити, що в ОСУВ "Хортиця" спростували інформацію про оточення українських підрозділів біля Успенівки, заявивши, що військових вивели звідти заздалегідь для уникнення оточення. Виведені частини продовжують виконувати завдання на інших ділянках фронту.