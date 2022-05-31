Росіяни били по Очакову "Смерчами" та "Ураганами"

Російські окупанти продовжують нещадно гатити по Миколаївщині. Ворог обстріляв Очаків забороненими касетними снарядами та застосував реактивні системи залпового вогню "Смерч" та "Ураган".

Наслідки нічного обстрілу Очакова

Про обстріл населених пунктів Миколаївщини повідомило оперативне командування "Південь" у зведенні.

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Продовжується обстріл населених пунктів Миколаївщини реактивними системами залпового вогню "Смерч" та "Ураган". Вночі завдано удару по Очакову,

– йдеться у повідомленні.

Пошкоджено хлібзавод та газову трубу

У зведенні повідомили, що внаслідок нічного обстрілу пошкоджено газову трубу газорозподільної станції та місцевий хлібозавод. Пожежу оперативно локалізували, жертв та загрози витоку газу нема.

Зруйнована інфраструктура та постраждалі у Миколаєві

Військові повідомили про наслідки атаки на Миколаїв. Відомо, що внаслідок чергової атаки ворога понівечено житлові будинки. Інформацію щодо кількості постраждалих – уточнюють.

Ворог підступно вкривав вогнем спальний район міста серед ночі. Ворожою артилерією обстріляно Воскресенську, Галицинівську, Шевченківську громаду. Є постраждалі. Інформація уточнюється,

– зазначили в командуванні.

Також відомо про руйнування у Широківській громаді – тут ворог пошкодив 7 житлових будинків, фермерське господарство, їдальню.

Росіяни регулярно обстрілюють Миколаївщину

Миколаївська область перебуває у досяжності реактивних систем залпового вогню ворога, а тому регулярно піддається атакам росіян.

День за днем вони обстрілюють як район, так і місто. Зокрема вранці 30 травня окупанти гатили по одному із житлових кварталів Миколаєва. Ворожі снаряди пошкодили аж 21 приватний будинок.

29 травня окупанти теж обстрілювали Миколаїв. Внаслідок обстрілу постраждали двоє людей, ще один чоловік – загинув.

Крім обстрілів житлових кварталів та цивільної інфраструктури, росіяни обстрілюють позиції українських військових.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зауважив, що у Миколаєві готові до будь-якого розвитку подій. Водночас раптовий штурм міста зараз неможливий, адже українські військові ретельно стежать за тим, чим займаються окупанти.

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