Росіяни боялись підійти: у Варшаві відбулась масштабна акція на підтримку України
У Варшаві періодично відбуваються масштабні акції на підтримку України. Зокрема, однак з таких відбулася сьогодні, 9 травня.
Крім цього, протест у Варшаві відбувся й напередодні, 8 травня. Про це 24 каналу із місця подій розповіла українська активістка Юлія.
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Вона зазначила, що коли росіяни, які перебувають у Польщі, побачили велику кількість українців та людей, які нас підтримують, вони просто боялись підійти.
"Сьогодні росня мала збиратись біля пам'ятника радянським солдатам, щоб поставити квіти. Однак саме там зібрались сотні українців, поляків та інших народів. Тож вони просто нас забоялися і вирішили туди не приходити", – розповіла вона.
Варто зазначити, що росіяни домовлялися там зустрітися сьогодні об 11 годині. Навіть амбасадор Росії відмовився, чи то налякався, туди приходити.
Росіянин спалив свій паспорт
Однак, як зауважила активістка, один з росіянинів, який таки з'явився на протест – спалив свій паспорт. Утім своє обличчя він попросив не показувати, боячись переслідувань.
Акція на підтримку України у Варшаві / Фото Марти Плечій
У Варшаві відбулась масштабна акція на підтримку України: дивіться відео
Останні великі акції проти розв'язаної Росією війни
- З перших днів повномасштабного вторгнення Росії Україну підтримує Європа, США, Канада, Австралія, країни Латинської Америки та багато інших.
- Долучився до акцій навіть далекий Тайвань. У столиці Тайбеї 17 квітня відбулась акція "We all are Ukrainians". Приблизно 100 учасників демонстрації зібрались на міській площі Свободи з антивоєнними плакатами та українською символікою. Вони закликали міжнародну спільноту бути солідарною з Україною та, зокрема, засудити геноцид української нації, який вчиняє Росія.
- Цікаво, що у Берліні нещодавно пройшов автопробіг на підтримку Росії в її жорстокій війни проти України. Але невідомі вирішили зробити так, щоб уникнути наступних подібних акцій. Так, машини, які брали участь у автопробігу на підтримку Росії, спалили невідомі.