Брешуть про тортури в полоні: Ліберови після спілкування з окупантами пояснили їхні мотиви
Джерело:Radio NV
Після того, як фотографи Влада та Костянтин Ліберови поспілкувались із добре відгодованими російськими полоненими в українському таборі, їм стало зрозуміло, чому загарбники брешуть про тортури.
Фотографи поділились, що хоч і не спілкувались з усіма військовополоненими, та принаймні очі усіх "сказали" багато. Зокрема, вони не були налякані, навпаки – дивляться зухвало.
Дивіться також Повернути треба навіть тих, хто здався без бою, – "Тавр" назвав критерії для списків полонених
Окупанти таким чином сподіваються погіршити імідж України та зменшити підтримку союзників.
Це зовсім інші люди, у них зовсім інші цінності. Можливо, їм просто це по фану. Вони, можливо, просто знають, що за нами спостерігають всі ці міжнародні агенції; і якщо вони їм щось скажуть, то нам буде тяжко чи менше даватимуть зброю. Чи вони просто підлі і тупі люди,
– сказав Костянтин Ліберов.
"В очах жодного страху"
Влада Ліберова, додала, що "усі окупанти, яких вони бачили, це добре відгодовані люди, жодних слідів побоїв".
Вони як мінімум тобі в очі дивляться досить зухвало. Там немає жодного страху. Ти не бачиш, що людина залякана. Ні. Вони добре почуваються,
– сказала фотографиня.
Адміністрація табору – адекватні люди
Фотографи також наголосили, що військовополонених не готували до зустрічі з журналістами, а "журналістів вписували у графік військовополонених".
"Вони брешуть, коли кажуть, що в полоні якісь тортури чи щось таке. Ми бачили адміністрацію табору. Це все абсолютно адекватні люди", – впевнені фотографи.
Окупанти набирають вагу у полоні
Влада зауважила, що у шпиталі їй розповіли, що це досить розповсюджена практика, коли окупанти набирають вагу на харчах в українському полоні.
"Інколи приїжджають такі не дуже, а потім потроху від'їдаються. Ви бачили, як їх годують. Там все згідно з нормами та за калоріями. Вони отримують все, що необхідно. Тобто вони брешуть", – наголосила вона.