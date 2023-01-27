Росіяни брешуть про успіхи в районі Вугледара та Оріхова, – розвідка Британії

Російські загарбники брешуть про свої успіхи на Запоріжжі та Донеччині. Про це повідомило Міноборони Британії, посилаючись на свою розвідку.

У Росії ж стверджували, що за останні 6 днів їхні війська досягли значних успіхів, прорвавши українську оборону на двох ділянках: у Запорізькій області поблизу Оріхова та за 100 кілометрів на схід у Донецькій області поблизу Вугледара

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Росіяни хизуються фейковими успіхами

Однак це не відповідає дійсності, наголошує розвідка Британії. За даними розвідників, російські підрозділи, ймовірно, здійснили локальні, пробні атаки поблизу Оріхова та Вугледара, але дуже малоймовірно, що Росія насправді досягла якихось суттєвих успіхів.

У британській розвідці зазначили, що існує реальна можливість того, що російські військові джерела навмисно поширюють дезінформацію, намагаючись показати, що російська операція набирає обертів.

Сили оборони відбили останні атаки ворога

Начальник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євгеній Єрін в ефірі національного телемарафону зазначив, що ситуація на Запорізькому напрямку залишається стабільно складною. Ворог продовжує наносити артилерійські та ракетні удари по цивільній та критичній інфраструктурі.

Окупанти у складі малих груп до десяти осіб намагаються атакувати для покращення свого тактичного положення. Наразі противника зупинено, він змушений відступити. Положення наших військ змін не зазнало.

Росія двічі вдарила з С-300 по об'єкту в Запорізькому районі

Російські військові 26 січня двічі завдали терористичного удару по об'єкту критичної інфраструктури на Запоріжжі. Внаслідок обстрілів з С-300 загинули троє людей, ще сім отримали поранення.

Після вибуху на території підприємства спалахнула пожежа. Згодом окупанти завдали повторного ракетного удару по цьому об'єкту. Там якраз проводилися слідчі дії та пошуково-рятувальна операція.

26 січня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що окупанти випустили по Україні 55 ракет

. З них 47 наші захисники знищили.