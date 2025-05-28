Росіяни будуть робити все, щоб перетнути адмінкордон Дніпропетровської області, – Зеленський

Український лідер пояснив мету росіян. На його думку, окупанти більш за все хочуть перетнути адміністративний кордон Дніпровської області.

Про це президент України повідомив під час спілкування з журналістами 28 травня, пише 24 Канал.

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Що заявив Зеленський про наміри росіян

За словами українського лідера, окупанти хочуть захопити Покровськ та перетнути адміністративний кордон Дніпропетровської області.

Вони будуть робити все, щоб перетнути адміністративний кордон Дніпровської області. Вони цього хочуть. Поки що їм це не вдається. Вони хочуть захопити Покровськ, вони роблять незмінні дії. Луганська, Донецька область залишаються саме тими стратегічними цілями, які поставлені в них ще з 2014 року,

– пояснив Зеленський.

Він також підтвердив наміри ворога створити так звану 10-кілометрову буферну зону на Сумщині. За словами президента, біля кордонів Сумської області росіяни зосереджують понад 50 тисяч військових, аби прорвати українську оборону.

"Але у нас там є успіхи. Сьогодні взяли, наприклад, 8 полонених в районі Тьоткіного. Зараз у мене була зустріч із Сирським, начальником Генштабу Гнатовим. Сирський казав, що поповнюють обмінний фонд. Для нас це дуже важливо. І тому ми там діємо, ми там знаходимось", – розповів Зеленський.