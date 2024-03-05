Там є міст: військовий експерт сказав, як зупинити будівництво залізниці на Азовському узбережжі
Окупанти будують нову залізницю в обхід Кримського мосту. Вона мала б проходити через Азовське узбережжя. Та українські військові можуть завадити будівництву цього залізничного шляху.
На гілці залізниці, яка простягається північніше – на Мелітополь – є залізничний міст через річку Кальміус. Якщо його регулярно знищувати у ході будівництва, то окупанти не зможуть просунутися далі. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Олег Жданов.
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"Там проблема у залізничному мосту через річку Кальміус. Якщо ми будемо регулярно знищувати його під час будівництва, то далі вони просунутися не зможуть", – сказав військовий експерт.
Росіяни уже частково експлуатують цю залізничну гілку. Тут усе залежить від наявності в українських військових вогневих засобів, які б туди дістали. А також – від роботи української розвідки щодо контролю виконання цих робіт.
Позитивним тут є сам факт будівництва цих двох гілок залізниці. Це свідчить про те, що вони беруть до уваги той факт, що Кримський міст може бути знищений нами у будь-який момент,
– наголосив Жданов.
Враховуючи темпи будівництва, військовий експерт вважає, що окупанти можуть повністю запустити південну гілку вздовж узбережжя Азовського моря до кінця 2024-го року. Росіяни будують залізничне сполучення цілодобово. Там працюють залізничні війська країни-агресорки та цивільні компанії.
Окупанти захищають Кримський міст
Ворог з води захистив Кримський міст боновими загородженнями. Це понтони, до яких окупанти чіпляють сталеву сітку. Усе, аби під них не можна було пірнути. Тому до незаконно побудованої споруди з води підібратися досить важко. До того ж, аби суттєво пошкодити міст, треба щонайменше групова атака.
Що відомо про будівництво залізниці на Азовському узбережжі
- Загарбники з осені 2023-го року вихваляються, що вони будують залізницю Ростов-на-Дону – Крим. Вона має проходити через Маріуполь, Бердянськ та Мелітополь.
- Тоді окупанти почали будувати залізничний міст для сполучення Росії з Донеччиною. Мовиться про міст неподалік села Гранітне через річку Кальміус. Це дозволяє росіянам включити Таганрог та Ростов-на-Дону у залізничну гілку, яка вже існує.
- Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко переконаний, що будівництво залізничного сполучення може розтягнутися на роки.