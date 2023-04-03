Чому росіяни риють окопи на пляжах Криму: військовий експерт назвав 2 причини

Росіяни відчайдушно будують оборонні споруди. З'явилися супутникові знімки, на яких видно окопи на пляжах Євпаторії, що у тимчасово окупованому Криму.

З військової точки зору це не має жодного сенсу. Ми не маємо фізичної можливості здійснювати морську десантну операцію. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський.

Варте уваги Данілов назвав 12 кроків для деокупації Криму

Навіщо це росіянам

Як стверджує Грабський, є лише два аспекти:

Інформаційно-психологічна операція

Людям намагаються показати, що "влада готується", "буде триматися за Крим до останнього", "вестиме оборону". "Хоча б декларувати це", – каже військовий експерт.

Відмивання коштів

Грабський наголошує, що ніхто не скасовував корупцію у російському політичному керівництві.

"Це банальне закопування грошей або розкрадання бюджету, виділеного на будівництво цих споруд", – підсумував полковник запасу ЗСУ.

Теж цікаво – Світан про пастку для росіян на Півдні: дивіться відео

Росіяни будують укріплення в Криму