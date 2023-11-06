Достатньо двох влучань: чи допоможе росіянам нова залізнична гілка

Російські пропагандисти заявили, що вже розпочато будівництво нової залізничної гілки. Вона має проходити від Якимівки до Ростова через Бердянськ і Маріуполь. Таким чином окупанти хочуть "убезпечити" рух залізничного транспорту від обстрілів.

Утім, це їм не допоможе і ще більше виснажить ресурси. Про це в розмові з 24 Каналом зазначив депутат Маріупольської міськради Дмитро Забавін.

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Проєкт нової залізниці

Дмитро Забавін наголосив, варто враховувати кількість "бавовни", яка трапилася за останній час на тимчасово окупованих територіях. Тому росіян вже чекають суттєві проблеми і на новому так званому залізничному сполученні.

Якщо побудують (залізницю – 24 Канал), буде достатньо 1 – 2 влучань і фактично цей напрямок буде "відпочивати" від того, що вони можуть щось там переміщувати. Це буде в зоні досяжності українських можливостей. Це суттєво їм не допоможе і виснажить ресурси,

– пояснив він.

Але росіянам дуже важливі нові сполучення. Вони перекидають зброю та техніку, а у зворотному напрямку вивозять награбоване в Україні.

"Росіяни грабують усе, що можна – вивозять метал, зерно. І вони логістику побудували таким шляхом, що до тимчасово окупованої території вони привозять зброю, маскуючи деяку через порт будівельними матеріалами, мовляв збираються відбудовувати. Але ми розуміємо, що значна частина того, що приходить у маріупольський порт – зброя. У зворотному напрямку вони вивозять зерно і метал", – пояснив Забавін.

Він додав, що попри всі намагання, росіяни мають значні логістичні проблеми. Зокрема, на відтинку дороги Новоазовськ – Маріуполь.

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