Цікаві мішені для ЗСУ, – Федоров сказав, де росіяни хочуть будувати нову залізницю

У росіян виникає чимало проблем із логістикою, адже звичні шляхи часто піддаються обстрілам. Тож, аби зберегти темпи постачання необхідного на фронт, ворог хоче побудувати нову залізничну гілку.

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив 24 Каналу, що окупанти не використовують наявні логістичні шляхи через загрозу постійних ударів. Нагадаємо, що днями у Мелітополі партизани підірвали ворожий потяг.

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Росіяни шукають нових шляхів для логістики

В російських окупантів є два напрямки для здійснення логістики:

Генічеськ – сухопутний коридор із Кримом;

з Ростова – через Маріуполь та Бердянськ.

"Приблизно 70% всього трафіку ведуть через тимчасово окупований Бердянськ, Маріуполь, Новоазовське, а потім через континентальну Росію. Це зумовлено тим, що на Кримському мосту постійно щось вибухає, тож логістику повністю перенаправили", – зазначив Іван Федоров.

Як повідомляла російська пропаганда, у Ростові хочуть побудувати залізницю та нову автомагістраль для постачання всього необхідного на фронт.

Хоч при цьому є залізниця, яка, наприклад, з'єднує Мелітополь з тимчасово окупований Донецьком. Вона пролягає з Мелітополя на Молочанськ – Токмак, а звідти – на Волноваху.

Ця залізнична гілка перебуває в безпосередній близькості до лінії бойових дій на Запоріжжі. На сьогодні це будуть вкрай цікаві мішені для наших Збройних Сил та спецслужб. Саме тому ворог майже не використовує цю гілку,

– Зауважив Федоров.

Нову залізницю хочуть побудувати близько до Азовського узбережжя, фактично провести її по берегу Азовського моря. Завдяки цьому хочуть інтенсивно використовувати наш сухопутний коридор в мілітарних цілях.

Яка ситуація на окупованих територіях