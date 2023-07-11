Порозкидали "зуби дракона", – в ОК "Південь" розповіли, яку оборону вибудовують росіяни в Криму

Більшість росіян усвідомлює, що вже час збирати речі й тікати з тимчасового захопленого Криму поки не пізно. Водночас частина окупантів досі живе в ілюзії й будує лінії оборони в надії, що це допоможе "захистити" півострів.

Про це 24 Каналу розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Вона додала, що окупанти панічно бояться наступу Збройних Сил, тож вирішили побудувати хоч якісь рубежі оборони.

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Оборона Криму

У глибокому тилу росіяни не облаштовують потужні лінії оборони. На думку Гуменюк, росіяни побачили, що третій рубіж оборони має бути межовим – після нього вже немає сенсу будувати лінії оборони. За класикою побудови оборони окупанти збудували до трьох рубежів оборони.

Для звітності та самозаспокоєння порозкидали "зуби дракона" по Криму, а тепер не знають, що з цим робити,

– сказала речниця ОК "Південь".

Раніше росіяни нібито будували лінії оборони вздовж кримського узбережжя. Однак зараз всі ці пляжні окопи магічним чином зникли. Ймовірно, окупанти просто імітували бурхливу діяльність та показували буцімто відбувається серйозна "підготовка" до наступу ЗСУ.

У неділю, 9 липня, в районі Керченського мосту пролунали вибухи. Російські загарбники стверджують, що це нібито був удар ракетою. Проте в мережі вже почали з'являтися відео, які дещо не збігаються зі словами окупантів.

Куди поділися окопи росіян з пляжів Криму: дивіться відео

Яка ситуація в окупованому Криму