Не тішаться надіями: росіяни вирубують донецькі ліси, аби будувати укріплення

Окупанти використовують тимчасово окуповані території України для своєї вигоди. З'явилась інформація, що неподалік від Маріуполя по трасі в напрямку селища Нікольське росіяни вивозять вирубаний український ліс. Ймовірно, ці дерева вони використовуватимуть для укріплення окопів на загарбаних територіях України.

Про це розповів 24 Каналу радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зазначивши, що ворог риє окопи в районі Розівки, що у Запорізькій області. Там росіяни будують ще одну лінію оборони.

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Укріплення росіян

Можливо, окупанти отримали завдання привести до ладу окопи. Андрющенко зауважив, що росіяни дбають про свої укріплення. Це не на користь Україні, але треба розуміти, що робить ворог.

Але коли ми підемо вперед, то ці укріплення їм не допоможуть. Фіксуємо факт, що знову почалося інженерне будівництво. Маємо робити свої висновки,

– висловився він.

Радник міського голови Маріуполя додав, що Україні також варто планувати як покращувати свої фортифікаційні споруди та слідкувати за станом тих укріплень, які були побудовані раніше.

Зверніть увагу! Київська область активно будує фортифікаційні споруди згідно з державними завданнями. Зведено майже 10 тисяч бетонних пірамід, протитанкові рови та інші укриття. Обласна військова адміністрація постійно співпрацює з військовими для створення найбільш ефективних захисних споруд.

На думку Петра Андрющенка, Росія має певний план для укріплення своїх окопів, щоб у майбутньому Україні було складніше відвойовувати свої території.

Нікольське за 60 кілометрів від лінії фронту. Це вже третя або четверта лінія укріплень, вони (росіяни – 24 Канал) її зміцнюють свіжим кругляком, який завозять із Донецької області,

– наголосив він.

Ситуація на фронті: основне