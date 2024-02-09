По Харкову вдруге вдарили північнокорейськими ракетами: чому це з'ясувалось не одразу

Російські окупанти не припиняють бити по цивільних територіях України. Найбільше страждають прифронтові області, зокрема Харків. Там експерти встановили, що ворог використовує північнокорейські ракети.

Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко. Крім цього окупанти використовують безпілотники, КАБи, артилерію.

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"Ми вже кілька днів обговорюємо атаку по Слобідському району Харкову, яка була кілька днів тому, коли початково говорили, що це вдарили С-300, але вже ретельніше експерти пропрацювали всі ці залишки і вони повідомили, що принаймні дві з п'яти, були північнокорейськими ракетами", – зазначила Черненко.

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Профільним експертам доводиться швидко вчитися в умовах війни, аби зібрати детальну доказову базу російських злочинів. Тут вкрай важлива ідентифікація тих видів зброї, якою завдаються удари.

"До вибухотехніків надійшли методичні рекомендації і детальні фотознімки таких ракет, по яких вони і визначили, що саме ці дві з п'яти є ракети північно-корейського виробництва. Це і зовнішній вигляд частин ракети, і проводи, які поєднують, це загалом повний комплекс тих уламків, які ми знайшли на місці події", – розповів начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

Інколи експерти можуть давати попередні висновки, оскільки така робота потребує великої деталізації і будь-який новий уламок дає більше розуміння того, з якої саме зброї завдано удар. Росіяни модифікують озброєння, використовують деталі інших країн – це все теж впливає на висновки експертів.

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