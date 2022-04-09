Росіяни чекають тактичної перемоги і нав'язування своїх умов, – Арахамія про битву на Донбасі
Джерело:Телеканал ДніпроTV
Російські військові намагаються оточити українську армію на Донбасі та здобути тактичну перемогу. Ворог хоче використати це для нав'язування своєї позиції під час мирних переговорів з Україною.
Ворог 2 – 3 тижні намагається взяти в оточення угруповання ООС
Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він розповів, що агресор протягом декількох тижнів намагається взяти в оточення військових Операції Об'єднаних сил на Донбасі.
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Вони 2 – 3 тижні намагаються взяти в оточення наше угруповання ООС, але це дуже укріплені позиції,
– сказав нардеп.
Арахамія, який бере участь у переговорах з РФ, заявив, що взяти в оточення військових на Донбасі не так легко, хоча "вірогідність є завжди".
Він висловив сподівання, що українські військові не дадуть цьому статися. Арахамія пояснив, що це прямо вплине на хід переговорів з РФ та зміцнить позицію України.
"Тоді буде умовно рахунок 0:0 і в нас перемовна позиція посилиться. Тому що зараз вони чекають, що в них буде якась тактична перемога й вони будуть нав'язувати свої умови", – резюмував він.
Зауважимо, що Арахамія також назвав країни, які усно висловили готовність стати гарантами безпеки України. Новим гравцем у переговорах України з РФ може стати Китай.
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