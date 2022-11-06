Посилено виселяють українців з Берислава: Генштаб попередив про загрозу від окупантів

Росіяни продовжують депортацію українців з Херсонщини, називаючи це "евакуацією". Ворог наказує залишити домівки через нібито теракт, який запланували ЗСУ.

Про це 6 листопада повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України. Зазначили, що ворог звинувачує ЗСУ у провокаціях.

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"Продовжуються заходи насильницької евакуації населення з тимчасово зайнятих територій. У населеному пункті Берислав місцевим жителям наказано виїхати до 10 листопада. Основною причиною окупанти вказують можливе руйнування Силами оборони України дамби Каховської ГЕС", – розповіли військові.

Де відбувається депортація

У Центрі національного спротиву зазначили, що виселятися українців змушують з 15 кілометрову ділянку вздовж лівого берега Дніпра. Росіяни 6 листопада заявили про примусову "евакуацію" мешканців таких громад Херсонщини:

Голопристанської;

Олешківської;

Каховської;

Горностаївської;

Великолепетиської;

Верхньорогачицької.

У першу чергу росіяни проводитимуть "евакуацію" з населених пунктів вздовж Дніпра, де зараз активно облаштовують лінію оборони, – розповіли у Центрі.

Обкрадають медзаклади

Після того, як росіяни виселяють людей, вони розміщують у їхніх домівках своїх військовослужбовців. Вони насильно заходять у будинки й мародерять.

Крім цього, росіяни крадуть майно медичних закладів. Це вже сталося у Горностаївському центрі ПМСД та Центральній міській лікарні Нової Каховки. Окупанти там вивезли усе медичне обладнання та медикаменти на територію тимчасово окупованого Криму.

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