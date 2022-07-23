Досі не панують в повітрі, – військовий оглядач відповів, чи залишились в росії пілоти-аси

У росіян є дуже велика кількість різних винищувачів. Проте вони рідко зʼявляються на території нашої країни.

Військовий оглядач Ілля Пономаренко пояснив, що це через дуже сильне насичення засобами ПЗРК українських військ. Про це він розповів в ефірі 24 каналу.

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За його словами, ПЗРК не надто пристосоване до збиття винищувачів. Це скоріше вдача, ніж достатня сила цієї зброї.

Але коли цих засобів ПЗРК дуже багато і вони правильно використовуються, то створюють досить серйозну загрозу, великий шанс для ураження літаків. Саме тому вони змушують ворога сильно думати та переживати за своє виживання,

– пояснив Ілля Пономаренко.

Він зазначив, що обʼєктивно українські ВПС (Військово-повітряні сили – 24 канал) досить слабкі, хоча виконують свої функції й певні місії. Тим часом росія при всій кількості літаків не дозволяє їм виходити на якусь оперативну глибину в Україні. Адже розуміє, що є дуже великий ризик уражень збоку українських військ.

"Наші стаціонарні засоби ППО продемонстрували дуже сильну ефективність. Хоч в нас мало модернізованих серйозних систем, тому тут також допомогла якість", – розповів Ілля Пономаренко.

Військовий оглядач зазначив, що у росіян начебто сильні ВПС, але насиченість українських військ і майстерність ППО – це урівноважує. Вже 5 місяць війни, але росіяни досі не змогли завоювати панування в повітрі.

Кваліфікованість російських пілотів

Ілля Пономаренко акцентував, що ця війна дозволила зруйнувати дуже багато міфів, в які навіть ми вірили. Це стосується й російських ВПС.

Можливо, хтось зі мною не погодиться в такій оцінці, але я не побачив жодних епізодів, де була б справжня майстерність пілотів-асів з російського боку. При їх технологічній та кількісній перевазі над українськими ВПС,

– повідомив Ілля Пономаренко.

"З нашого боку я побачив багато прикладів, коли дуже слабка повітряна сила, яка має старенький парк літаків та майже немає досвіду, продемонструвала виживання проти такої сили. І через 5 місяців після початку повномасштабної війни продовжує виконувати місії, які не дають противнику завоювати повне панування у повітрі", – додав військовий оглядач.

Дивіться відео про російські та європейські винищувачі:

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