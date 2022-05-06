Росіяни досягли "невеликого прогресу" на Донбасі, але українці чинять опір, – Пентагон

Масштабний наступ росіян на Сході продовжується. Ворог акумулював свої сили на декількох напрямках, але не може зайняти нових рубежів та просунутись далі.

Пентагон уважно слідкує за перебігом подій в Україні та надає нашим військовим важливі розвідувальні дані. На думку американців, наразі російські окупанти не просунулися у напрямку до втілення своїх задумів.

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Ситуація на фронті: оцінка Пентагону

Як повідомив на брифінгу речник Пентагону Джон Кірбі, попри великі зусилля росіяни змогли досягнути лише невеликого прогресу на півночі Донбасу. Він підкреслив, що це явно не те, на що розраховували російські окупанти не лише у війні, а й в наступальній операції конкретно у цьому напрямку.

На Донбасі ми все одно оцінили б, що українці чинять дуже жорсткий опір. І що росіяни не досягли прогресу, який, на нашу думку, вони очікували досягти на цей час. Це не означає, що вони не досягли прогресу взагалі,

– сказав Кірбі.

Новини з фронту: коротко про останні події

Росіяни усіляко намагаються приховати свої велетенські втрати. Путін видав рекордну за 20 років кількість секретних указів, зокрема, і про нагородження ліквідованих російських окупантів. Оскільки таких вже десятки тисяч, Росія намагається усіляко приховати цей факт, який може стати серйозною перепоною при пошуку нового "гарматного м'яса".

Захисники Маріуполя повідомили про те, що на "Азовсталі" тривають гарячі бої, в окупанти не припиняють обстрілів та бомбардувань. Їм вдалося потрапити на територію підприємства, точиться кровопролитне протистояння наших героїв із загарбниками. Разом з тим повідомляється про початок третьої евакуації мирних мешканців з Маріуполя.

Ворог не припиняє спроб наступу у зоні ООС, росіяни йшли в атаку 11 разів. Воїнам ЗСУ вдалося впоратися з усіма атаками окупантів, вони зазнали нових втрат. Зокрема повідомляється про знищення понад 20 одиниць бойової техніки ворога.

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