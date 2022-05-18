Росіяни двічі обстріляли з мінометів та артилерії Шосткинський район
Джерело:Дмитро Живицький
Збройні сили Росії вкотре обстріляли Шосткинський район у Сумській області. Окупанти двічі гатили по Сумщині, використовуючи міномети й артилерію.
Українські захисники зустріли окупантів вогнем у відповідь
Про обстріл повідомив у соціальних мережах глава Сумської обласної військові адміністрації Дмитро Живицький. Він заявив, що російські військові вели вогонь з власної території.
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Повідомляється, що окупанти двічі відкрили вогонь, використовуючи міномети й артилерію. Українські захисники зустріли російських військових вогнем у відповідь.
Живицький повідомив, що ворожий обстріл не призвів до людських втрат. Натомість постраждала природа біля Середино-Буди.
Зі своєї території росіяни двічі відкрили вогонь з мінометів та артилерії по території Шосткинського району. Зустріли ми вогонь як годиться. На жаль, постраждала природа біля Середино-Буди. Людських втрат з нашого боку немає,
– написав глава Сумської ОВА.
Збройні сили Росії гатять по Сумській області
- Українські військові витіснили російських окупантів з Півночі, однак армія агресора продовжила обстрілювати Сумську та Чернігівську області з власної території.
- У середині травня Росія помітно наростила кількість обстрілів. Зранку 16 травня на Сумщину навіть намагалася зайти ворожа ДРГ. Українські прикордонних дали бій ворогу, внаслідок чого, на жаль, загинув український прикордонник.
- Обстріли на Півночі продовжилися і 16 травня, коли російські окупанти завдали шести ударів по прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.
- 17 травня російські війська понад 70 разів гатили по Сумщині та розпочали бій на півночі Шосткинського району. ЗСУ вдалося зупинити окупантів: війська агресора вдруге намагалися прорвати український кордон.
- Обстріли тривали ввечері 17 травня і продовжилися наступного дня. Збройні сили Росії завдали удару по Сумській області о 5:30 ранку, обстрілявши зі своєї території село Дмитрівка Охтирського району.
- Вдень 18 травня місцеві мешканці знову почали повідомляли про ворожі обстріли та звуки вибухів у Сумській області.
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