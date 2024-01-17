Росіяни дуже економлять ракети морського базування: що це означає

Станом на 17 січня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 4 кораблі, серед них один ракетоносій. Судно споряджене ракетами – до 8 "Калібрів".

Навіть попри міцний шторм, ракетоносій продовжує перебувати на патрулюванні протягом останніх кількох діб. Про це 24 Каналу розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, зазначивши, що за цих умов була зрозуміла неможливість застосування результативного ракетного пуску.

Не пропустіть Ракети морського базування "поза бортом", – Гуменюк прокоментувала останню атаку росіян

Окупанти економлять "Калібри"

Проте, перечекавши більш потужні хвилі, ворог залишився на чергуванні неподалік від пускових рубежів – ракетоносія, який на борту має 8 "Калібрів". Судно можуть залучити до будь-якої додаткової атаки: ракети повітряного базування, дрони, ракети балістичного характеру, берегові ракетні комплекси.

Усе це може бути застосовано як в комплексі, так і абсолютно точково. Ракети морського базування "Калібри" високоточні й можуть відпрацювати по конкретних цілях. Поки ми спостерігаємо очевидну економію і стриманість ворога в застосуванні ракет морського базування, але це не той показник, який може означати однозначну відмову від використання "Калібрів",

– підкреслила Наталія Гуменюк.

Також в Азовському на Середземному морях перебувають по одному кораблю, проте вони не є ракетоносіями.

Ситуація у Чорному морі: головне

Сили оборони Півдня України 14 січня повідомили, що Росія вивела у Чорне море великі десантні кораблі. Вони відпрацьовують задачі зі злагодженості екіпажів, але дислокуються у прибережних водах вздовж чорноморського узбережжя країни-агресорки.

Командувач Військово-морських сил України віцеадмірала Олексій Неїжпапа заявив, що знищення трьох ВДК ворога значно перешкодило здатності росіян здійснювати десантні напади, зменшивши їх чисельність до батальйону.

Раніше представник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснив тривалу відсутність ракетних ударів Росії з моря. За його словами, росіяни не можуть атакувати ракетами з моря через вимушену передислокацію ракетоносіїв із тимчасово окупованого Криму до Новоросійська.

За добу прохід Керченською протокою до Азовського моря здійснило одне судно, воно не рухалося з протоки Босфор. Водночас до Чорного моря прохід здійснив корабель, який продовжив рух у напрямку Босфору.