Крим вразливий, – військовий аналітик сказав, чому росіяни евакуюють свої родини з півострова
Російські військові, які дислокуються у Перевальному, що в окупованому Криму, почали відправляти свої сім'ї назад до Росії. Так, вони прекрасно розуміють, наскільки півострів є вразливим.
Іноді цивільним може здаватися, що Крим є потужною фортецею, але це не так. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий аналітик та офіцер запасу Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін.
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Україна вже реалізує плани з деокупації Півдня
Крим є шалено вразливим. Його можна ізолювати та з півострова перетворити на острів, що врешті й буде. Україна зараз реалізує свої плани з деокупації Півдня,
– зауважив Левін.
На його думку, ця операція почалася ще минулого року й триває зараз. Вона є глобальною та багаторівневою, оскільки деокупація Півдня це і звільнення Криму.
Окупанти намагаються врятувати свої сім'ї в Криму
Окрім того, російський генштаб прекрасно розуміє, що Україна має план щодо деокупації півострова. Отже, розуміючи вразливість своїх сил там і півострова в цілому російські загарбники намагаються убезпечити свої родини.
Левін пояснив, чому росіяни евакуюють свої сім'ї з Криму: дивіться відео
"Росіяни чудово знають, що військові операції можуть тривати довго, як-от деокупація острова Зміїний тривала близько 2 місяців або звільнення Херсона, яке почалося ще влітку, а завершилося наприкінці осені – початку зими. А можуть відбуватися миттєво – за лічені дні, як це відбувалося з Харківською областю, зокрема Балаклеєю та Ізюмом", – зауважив військовий аналітик.
Останнім часом росіянам у Криму неспокійно
- Весна в окупованому Криму розпочалася з цвітіння "бавовни". Так, продовж 1 – 2 березня на окупованому півострові лунали вибухи. Зокрема, 1 березня неспокійно було у кількох населених пунктах. Очевидці повідомляли, що внаслідок вибухів тряслися меблі та вікна, а також спрацювали сигналізації машин.
- Зазначимо, що навіть 1 березня ця "бавовна" не була першою. Вночі потужні вибухи чули у Саках та Євпаторії, внаслідок яких у людей тремтіли вікна, а у деяких районах зникла вода. Згодом в міноборони країни-агресорки після декількох годин роздумів підтвердили, що півострів атакували безпілотники.
- Натомість у ніч на 2 березня, за інформацією російських телеграм-каналів, два безпілотники начебто спробували атакувати військову частину поблизу міста Саки.