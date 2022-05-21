Росіяни гатять по Сумщині: вранці з артилерії обстріляли Есманську громаду
Джерело:телеграм Дмитра Живицького
У Сумські області продовжують лунати вибухи. Зранку 21 травня російські військові обстріляли Есманську громаду з артилерії.
Про це у своєму телеграмі розповів глава Сумської ОВА Дмитро Живицький. Він підкреслив, що ранок в області вкотре почався не з кави.
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Окупанти гатили з артилерії по Есманській громаді
Близько 08:00 російські військові відкрили вогонь по Сумщині. Вони з артилерії обстрілювали Есманську громаду, що у Шосткинському районі. На щастя, минулося без жертв.
Невдовзі в оперативному командуванні "Північ" повідомили про обстріл прикордоння Сумщини. Відомо про шість "приходів" у сторону населеного пункту Кучерівка. По ньому били з території країни-агресорки. У відомстві зазначають, що ані серед особового складу, ані серед техніки втрат немає.
Дмитро Живицький додав, що порівняно спокійним був вечір. Лунали лише постріли на кордоні з Росією. Вогонь відкривали з автоматів. Чули їх на межі Шалигинської громади, що у тому ж Шосткинському районі.
Сподіваюсь, орки там перестріляли один одного,
– наголосив він.
Окупанти продовжують обстрілювати Сумщину
- Хоч російські війська і покинули територію Сумської області, вони з неабияким ентузіазмом обстрілюють її прикордонні населені пункти. Упродовж 17 травня оперативне командування "Північ" зафіксувало 70 вибухів.
- Того ж дня повідомили про бій на півночі Шосткинського району. Тоді стало відомо, що російські загарбники спробували прорватися на територію нашої держави.
- Пізніше ситуацію прокоментував глава ОВА Дмитро Живицький. Він наголосив на відсутності російських військових у прикордонних населених пунктах Сумщини. Але додав він також, що бійці країни-агресорки продовжують гатити по області. Все для того, щоб провокувати наших військових.
- Кілька днів тому Дмитро Живицький підкреслив, що російські загарбники буквально геть сказилися. Так він прокоментував те, що окупанти впродовж вечора 18 травня гатили по населених пунктах, розташованих поблизу кордону.
- Неспокійно було й минулої доби. Станом на 16:00 20 травня російські військові 8 разів гатили з мінометів по області. Такими були дані від оперативного командування "Північ".
Є й гарні новини. Нашим правоохоронцям вже вдалося встановити екіпаж одного з танків, якими гатили по лікарні у Тростянці. З'ясувалося, що відкрити вогонь по медичному закладу наказав командир танка Петро Смірнов, а виконував його доручення навідник-оператор Айнур Мухаметжанов. Кожному із них загрожує тепер до 12 років позбавлення волі.
Варте уваги – оперативна інформація від Генштабу станом на 21 березня: дивіться відео