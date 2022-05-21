Росіяни гатять по Сумщині: вранці з артилерії обстріляли Есманську громаду

У Сумські області продовжують лунати вибухи. Зранку 21 травня російські військові обстріляли Есманську громаду з артилерії.

Про це у своєму телеграмі розповів глава Сумської ОВА Дмитро Живицький. Він підкреслив, що ранок в області вкотре почався не з кави.

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Окупанти гатили з артилерії по Есманській громаді

Близько 08:00 російські військові відкрили вогонь по Сумщині. Вони з артилерії обстрілювали Есманську громаду, що у Шосткинському районі. На щастя, минулося без жертв.

Невдовзі в оперативному командуванні "Північ" повідомили про обстріл прикордоння Сумщини. Відомо про шість "приходів" у сторону населеного пункту Кучерівка. По ньому били з території країни-агресорки. У відомстві зазначають, що ані серед особового складу, ані серед техніки втрат немає.

Дмитро Живицький додав, що порівняно спокійним був вечір. Лунали лише постріли на кордоні з Росією. Вогонь відкривали з автоматів. Чули їх на межі Шалигинської громади, що у тому ж Шосткинському районі.

Сподіваюсь, орки там перестріляли один одного,

– наголосив він.

Окупанти продовжують обстрілювати Сумщину

Хоч російські війська і покинули територію Сумської області, вони з неабияким ентузіазмом обстрілюють її прикордонні населені пункти. Упродовж 17 травня оперативне командування "Північ" зафіксувало 70 вибухів.

Того ж дня повідомили про бій на півночі Шосткинського району. Тоді стало відомо, що російські загарбники спробували прорватися на територію нашої держави.

Пізніше ситуацію прокоментував глава ОВА Дмитро Живицький. Він наголосив на відсутності російських військових у прикордонних населених пунктах Сумщини. Але додав він також, що бійці країни-агресорки продовжують гатити по області. Все для того, щоб провокувати наших військових.

Кілька днів тому Дмитро Живицький підкреслив, що російські загарбники буквально геть сказилися. Так він прокоментував те, що окупанти впродовж вечора 18 травня гатили по населених пунктах, розташованих поблизу кордону.

Неспокійно було й минулої доби. Станом на 16:00 20 травня російські військові 8 разів гатили з мінометів по області. Такими були дані від оперативного командування "Північ".

Є й гарні новини. Нашим правоохоронцям вже вдалося встановити екіпаж одного з танків, якими гатили по лікарні у Тростянці. З'ясувалося, що відкрити вогонь по медичному закладу наказав командир танка Петро Смірнов, а виконував його доручення навідник-оператор Айнур Мухаметжанов. Кожному із них загрожує тепер до 12 років позбавлення волі.

Варте уваги – оперативна інформація від Генштабу станом на 21 березня: дивіться відео