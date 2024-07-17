Якщо про це скаже Путін: росіяни ладні визнати існування іншопланетян, – опитування

Під час правління Путіна в Росії було створено дуже потужну пропагандистську машину. Тому багато росіян вірять, що в телевізорі не можуть брехати.

Цікаво, що офіційна статистика Росії приховує смертність окупантів на фронті. Наприклад, з повідомлень Росстату зникли дані про кількість померлих від зовнішніх причин смерті за межами Росії і про смертність населення від зовнішніх причин смерті за межами Росії.

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Кожен десятий росіянин готовий повірити в іншопланетян, якщо їх визнає Путін

Про це свідчать дані опитування Rambler&Co, передає 24 Канал. У ньому взяли участь 116 тисяч осіб, 79% з яких припускають, що позаземне життя існує.

Кумедно, але десята частина респондентів вважає, що влада приховує факти про позаземне життя. 9% вірять, що іншопланетяни вже є серед них. Можливість існування іншопланетного життя припускають 33% росіян, 27% "вивчають інформацію про це". Категорично не вірять в існування НЛО 21%.

Водночас кожен десятий готовий визнати візит НЛО, якщо про це розповість Путін. Далі цифри знижуються: 6% повірять, якщо отримають ці дані з офіційного ЗМІ, а 3% повірять друзям.

Rambler&Co – це медіа та сервіс-група, створена на основі однойменної пошукової системи. її власниками є Алєксандр Мамут і Сбєрбанк.

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Режим у Росії слабшає

Дехто звернув увагу на розбіжності між кремлівськими політиками. У своїй "мирній" пропозиції Путін вимагав у Києва віддати йому чотири області, а от Мєдвєдєв заявив, що "всю Україну треба дотиснути".

Російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов вважає, що Путін розгублений. Диктатор не знає, що краще, – тиснути з усіх сил чи просити про передишку у вигляді переговорів.

На нього дуже впливають події на фронті. Оскільки зараз Росія тисне на Сході, то Путін, можливо, відчув "приплив сил" і надію захопити Україну. І багато хто почав підігрувати йому.