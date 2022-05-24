Росіяни, готуйтеся рахувати труни

З великим нетерпінням чекаю на момент, коли рашистів почнуть вибивати з півдня. Сподіваюся, що до цього дня наші партизани підірвуть ще чимало їхніх потягів і переріжуть чимало горлянок окупантам та колаборантам. Рубль вони вводити зібралися.

Гітлер заздрить із пекла

Пам'ятаєте для чого росіянин відкриває рота? Скільки пафосної х*рні було сказано про "денацифікацію", "денаціоналізацію", про "біолабораторії", НАТО, що наближається, etc.

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А в результаті – тупа спроба прирізати собі шматок чужої землі. "Захист російськомовних", під час якого вбили стільки російськомовних, що Гітлер у захопленні підвівся в труні.

Брехня, брехня і ще раз брехня. Брехня для прикриття банальної крадіжки, ще однієї спроби анексії. За агресією Росії немає жодної ідеології. Жодної. Тільки бажання професійного злодія сп*здити те, що лежить погано.

Полювання почалося

Так-от, росіяни, у нас усе лежить непогано. Так, як і треба, і там, де треба. Тож готуйтеся рахувати труни. Поки що від наших партизанів та диверсійно-розвідувальних груп. А потім – від важкого озброєння. Сподіваюся, що незабаром і ваш флот поїде назустріч крейсеру "Москва", зачекався він там на самоті…

У світі є кілька паскудних країн із людожерськими режимами та ї*анутими лідерами, але, мені здається, чемпіон серед них визначився. Хороша буде глава про пітерського гопника-покидька в підручнику з історії. Навіть не поряд зі Сталіним стане за ранжиром. Поруч із Пол Потом, Гітлером та Бокассою. Кім Чен Ір заздрить – замілкий він у порівнянні з бункерним л*йном.

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Нова Буча може статися за межами України

Визволителі. Коли світ дізнається про все, що накоїла ця сволота, він здригнеться. Всюди, де вони приходять, трапляється Буча. Таких ось Буч ми знаємо вже не одну і не дві, а їх десятки. Тисячі вбитих мирних українців. Десятки тисяч – лише у Маріуполі.

І якщо світ це проковтне цього разу, то наступного разу така Буча станеться вже під Віднем чи Берліном. Досвід є. З них станеться.

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