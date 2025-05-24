"Лізуть, як шалені": Світан розповів про ознаки початку літнього наступу Росії

Росіяни активно діють на кількох напрямках фронту, готуючись до наступальної операції. Проте українські сили завдають ударів по важливих ворожих цілях, щоб не дати противнику здійснити свій намір.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан, зазначивши, що росіяни почали пересування своїх сил та засобів з глибоких армійських тилів ближче до лінії боєзіткнення. Тому цілком зрозумілі дії українських сил щодо ударів по російських об'єктах.

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Українські сили почали грамотну роботу

Світан наголосив, що Україна останнім часом здійснює доволі багато ударів по тилах армійського рівня окупантів практично по всій довжині фронту – приблизно 1,5 тисячі кілометрів, – починаючи від Тьоткіно на Курському напрямку і закінчуючи, Кінбурнською косою. Зараз триває велика бойова робота по островах лівобережжя в низов'ї Дніпра.

Росіяни лізуть, як шалені туди. Зараз намагаються готуватися принаймні до форсування Дніпра для створення на правобережжі певних тактичних плацдармів,

– зауважив військовий експерт.

Також українські сили, за його словами, завдають ударів по центральних напрямках – по Бахмуту, Горловці, дістають навіть до Єнакієво. Під Донецьком працюють далекобійні засоби ураження, також проробляється Покровський виступ до Селидового та Запорізький напрямок.

Росіяни зараз починають підтягувати з тилів техніку та боєприпаси, готуючись до літньої наступальної кампанії,

– пояснив полковник ЗСУ в запасі.

Також пішли пересування ворога з Мелітополя у бік Токмака, з Бердянська – через Чернігівку на Пологи у бік Гуляйполя. З Маріуполя ворог пересувається у бік Великої Новосілки – по південно-східному флангу Запорізького фронту.

Росіяни готуються, і найближчими днями, найімовірніше, розпочнеться літня воєнна кампанія,

– зазначив Роман Світан.

Саме тому, відзначив він, Сили оборони почали грамотну роботу, не зупинивши бойові дії. В іншому б випадку росіяни своє залізо з Мелітополя, Маріуполя, Бердянська та Ростова вже б пересунули в район Токмака, Полог та Селидового. і воно б полетіло по наших силах.

Нагадаємо, що 21 травня українські сили завдали удару по передовому командному пункту 3-го армійського корпусу росіян у Бахмуті. Внаслідок атаки зазнала суттєвих пошкоджень споруда, де розміщувалися окупанти. У Генштабі ЗСУ зазначили, що цей удар серйозно знижує здатність Росії планувати та проводити операції на Покровському напрямку.