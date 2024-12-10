Керівник ЦПД сказав, чи готує Росія наступ на Херсонщині

Є побоювання, що Росія готує наступ на Херсонщину. Проте з'являються повідомлення, що окупанти вигадують способи, щоб уникнути штурмових дій та не виконувати бойові завдання свого військового керівництва.

У російській армії зростає кількість саботажів, однак розповсюдження інформації про це може бути направлено на те, щоб ввести в оману Сили оборони. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко розповів 24 Каналу, що, попри все, Збройні Сили України готові до будь-яких сценаріїв.

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Інформація про накопичення ресурсів

Андрій Коваленко зауважив, що Силам оборони вже давно відомо про те, що противник накопичує ресурси на Херсонському напрямку. Через початок Курської операції частину цих військових росіяни направили туди. За його словами, саме через це їм і довелось знову поповнювати свої підрозділи додатковими військами.

Росіяни намагалися робити вилазки на херсонські острови. Це не нова інформація. Наші безпілотники знищували їх там. Не лише особовий склад, але є човни,

– сказав керівник Центру протидії дезінформації.

Він підкреслив, що саботаж серед російських військових зростає, і чим більше буде втрат на Херсонщині, тим більше окупанти відмовлятимуться виконувати бойові завдання командування.

Це свідчить про те, що у противника мало якісного людського ресурсу на таку довжину фронту. Людей просто не вистачає. Це добре (для України – 24 Канал),

– наголосив Андрій Коваленко.

Він також додав, що Сили оборони на Херсонщині готові до будь-яких сценаріїв.

Варто зазначити, що росіяни збільшили кількість обстрілів Херсона, а також накопичують ресурси, зокрема 300 човнів для можливого форсування Дніпра. Українські військові повідомляють про спроби захоплення річкових островів і підготовку до масштабного наступу.