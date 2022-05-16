Росіяни готують підрозділи біля Ізюму до наступу: хочуть стримати ЗСУ від виходу на кордон

Ситуація на фронті напружена. Зараз російські окупанти готують свої підрозділи біля Ізюму до наступу.

Загарбники планують хочуть стримати Збройні Сили України, щоб вони не вийшли на кордон. Таку оперативну інформацію станом вечір 16 травня щодо російського вторгнення повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Так, ворог намагається стримати українських захисників на півночі від Харкова, зокрема у Слобожанському напрямку.

Разом з тим українські захисники продовжують боронити наші кордони й намагаються витіснити ворога з нашої території.

Окупанти не припиняють свої наступальні дії у Східній операційній зоні. Наразі противник основні свої зусилля зосередив на Донецькому напрямку.

Крім цього, як додали у Генштабі, на Харківському напрямку основні зусилля противника зосереджуються на утриманні позицій, які вже посіли. Також окупанти намагаються не допустити просування наших військ.

Ворог намагався вести бойові дії в напрямку населеного пункту Тернова, успіху не мав,

– додали у відомстві.

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