Росіяни готують підрозділи біля Ізюму до наступу: хочуть стримати ЗСУ від виходу на кордон
Джерело:Генштаб ЗСУ
Ситуація на фронті напружена. Зараз російські окупанти готують свої підрозділи біля Ізюму до наступу.
Загарбники планують хочуть стримати Збройні Сили України, щоб вони не вийшли на кордон. Таку оперативну інформацію станом вечір 16 травня щодо російського вторгнення повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Раніше Противник зосередив зусилля на Донецькому напрямку: карта бойових дій станом на 16 травня
Так, ворог намагається стримати українських захисників на півночі від Харкова, зокрема у Слобожанському напрямку.
Разом з тим українські захисники продовжують боронити наші кордони й намагаються витіснити ворога з нашої території.Важливо! Окупанти не припиняють свої наступальні дії у Східній операційній зоні. Наразі противник основні свої зусилля зосередив на Донецькому напрямку.
Крім цього, як додали у Генштабі, на Харківському напрямку основні зусилля противника зосереджуються на утриманні позицій, які вже посіли. Також окупанти намагаються не допустити просування наших військ.
Ворог намагався вести бойові дії в напрямку населеного пункту Тернова, успіху не мав,
– додали у відомстві.
Актуальна ситуація на Харківському напрямку: коротко про основне
- ЗСУ продовжують витісняти окупантів від Харкова. Наші захисники звільняють населені пункти один за одним. Наприклад, один із батальйонів ТрО вибив російських військових за кордон.
- Президент України Володимир Зеленський також показав те, що після себе залишили окупанти на Харківщині. Мовиться про поруйновані будинки, парки та навіть дитячі атракціони.
- У поліції ж показали селище Степанки, яке нещодавно вдалося звільнити від ворожої окупації. У ньому окупанти поруйнували геть усе, що лише могли. Постраждала не лише інфраструктура, загарбники цинічно убивали й цивільних.
- Однак російські військові під час того, як відступали з Харківської області, підірвали три мости у цьому регіоні, оскільки основна мета загарбників – уповільнити контрнаступ українських Збройних Сил.
- Також у ніч проти 13 травня окупанти випустили ракету по Дергачівському будинку культури. Там розгорнули штаб гуманітарної допомоги, але російські військові його знищили.
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