Країна-агресорка готує іноземців для диверсійної роботи на Заході. Задля цього Головне розвідувальне управління створило "університет" у Москві та Санкт-Петербурзі.

За словами журналіста-розслідувач Христо Грозєва, ГРУ повністю змінило методи роботи з організації саботажу і диверсій на Заході. Якщо раніше, ці завдання виконували самі грушники, то тепер для них вербують іноземнців, зазвичай із кримінальним минулим, передає 24 Канал із посиланням на інтерв'ю на YouTube-каналі Котрікадзе Дзядко.

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Росія робить з українців з ТОТ диверсантів

Грозєв пояснив таку зміну журналістськими розслідуваннями з викриттями шпигунів, а також повномасштабною війною.

Журналіст підкреслив, що оскільки грушники вже не можуть подорожувати світом, прикриваючись дипломатичними паспортами, вони почали залучати та навчати іноземців. Усередині ГРУ це називають "університетом диверсантів".

Грозєв каже, що багато "студентів" – це вихідці з окупованих Росією територій України, також там є люди з країн Латинської Америки та Афганістану.

До слова, на Хмельниччині нейтралізовано диверсійну групу, яка заклала вибухівку на залізничному перегоні для підриву вантажного потяга.

Нагадаємо, що нещодавно прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія планувала акти повітряного терору проти Польщі та авіакомпаній у всьому світі.