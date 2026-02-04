Росіяни готуються до нових атак по енергетиці найближчого тижня, – Шмигаль

Росія готується до нових атак по українській енергетиці. Вони можуть відбутися вже найближчим тижнем.

Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Дивіться також "Пакунки тепла" та генератори: яку допомогу можуть отримати українці взимку

Коли ворог планує нові атаки по українській енергетиці?

Міністр енергетики розповів, що ситуація в українській енергетиці залишається дуже складною. За словами Шмигаля, є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися.

Це пов'язано з останнім ударом і тим, що дефіцит генерації в енергосистемі все ще залишається значним,

– пояснив посадовець.

При цьому Денис Шмигаль повідомив, що росіяни готуються до нових атак по енергетиці найближчим тижнем.

"Посилюємо роботу з усіма партнерами щодо отримання енергетичного обладнання. Вже більш як 30 країн надають підтримку, аби Україна пройшла цю зиму", – наголосив очільник Міненерго.

Росіяни не припиняють бити по енергетиці України