Укр Рус
24 Канал Головні новини Росіяни готуються до нових атак по енергетиці найближчого тижня, – Шмигаль
4 лютого, 22:33
2
Оновлено - 22:53, 4 лютого

Росіяни готуються до нових атак по енергетиці найближчого тижня, – Шмигаль

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Денис Шмигаль заявив, що Росія готує нові атаки на українську енергетику найближчим тижнем.
  • Понад 30 країн надають підтримку Україні в отриманні енергетичного обладнання для проходження зими.

Росія готується до нових атак по українській енергетиці. Вони можуть відбутися вже найближчим тижнем.

Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Дивіться також "Пакунки тепла" та генератори: яку допомогу можуть отримати українці взимку 

Коли ворог планує нові атаки по українській енергетиці?

Міністр енергетики розповів, що ситуація в українській енергетиці залишається дуже складною. За словами Шмигаля, є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися. 

Це пов'язано з останнім ударом і тим, що дефіцит генерації в енергосистемі все ще залишається значним, 
– пояснив посадовець.

При цьому Денис Шмигаль повідомив, що росіяни готуються до нових атак по енергетиці найближчим тижнем.

"Посилюємо роботу з усіма партнерами щодо отримання енергетичного обладнання. Вже більш як 30 країн надають підтримку, аби Україна пройшла цю зиму", – наголосив очільник Міненерго.

Росіяни не припиняють бити по енергетиці України