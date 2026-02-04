Росіяни готуються до нових атак по енергетиці найближчого тижня, – Шмигаль
- Денис Шмигаль заявив, що Росія готує нові атаки на українську енергетику найближчим тижнем.
- Понад 30 країн надають підтримку Україні в отриманні енергетичного обладнання для проходження зими.
Росія готується до нових атак по українській енергетиці. Вони можуть відбутися вже найближчим тижнем.
Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.
Коли ворог планує нові атаки по українській енергетиці?
Міністр енергетики розповів, що ситуація в українській енергетиці залишається дуже складною. За словами Шмигаля, є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися.
Це пов'язано з останнім ударом і тим, що дефіцит генерації в енергосистемі все ще залишається значним,
– пояснив посадовець.
При цьому Денис Шмигаль повідомив, що росіяни готуються до нових атак по енергетиці найближчим тижнем.
"Посилюємо роботу з усіма партнерами щодо отримання енергетичного обладнання. Вже більш як 30 країн надають підтримку, аби Україна пройшла цю зиму", – наголосив очільник Міненерго.
Росіяни не припиняють бити по енергетиці України
У ніч проти 4 лютого ворог знову завдав ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Відключення електроенергії були зафіксовані у Сумській, Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській і Запорізькій областях.
У Харкові внаслідок російської атаки 3 лютого по енергетиці та пошкодження кількох ТЕЦ було оголошено надзвичайну ситуацію. Без тепла залишились 929 об'єктів та близько 105 тисяч абонентів.
А в ДТЕК розповіли, що того дня російські військові завдали найпотужнішого удару по українській енергетиці з початку 2026 року. Наразі енергетики роблять усе можливе, щоб стабілізувати живлення постраждалих районів.