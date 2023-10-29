Росія готується до нових масованих обстрілів по Україні, – Ігнат

Російські загарбники можуть готуватися до нових масованих атак по Україні. Однак наші захисники готові до цього.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. За його словами, ми мусимо очікувати у будь-який момент будь-якої загрози.

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Окупанти готуються до нових масованих атак по Україні

Ігнат наголосив, що українські військові готові до нових атак ворога.

Ми не те, що готуємося… Ми готові. Тому що 24/7 – це звична робота Повітряних сил протягом всієї цієї війни. Тут без варіантів, мусимо очікувати у будь-який момент будь-якої загрози, будь-яку повітряну ціль,

– зазначив речник Повітряних сил.

За словами Ігната, російські терористи можуть готуватися до нових масованих атак. Зараз після багатьох дронових та ракетних атак на Київ ворог взяв паузу, ймовірно, для того, щоб накопичити ракети.

"Були паузи у них, бо небезкінечні боєприпаси, небезкінечні ракети. Тому вони прекрасно розуміють і завдають таких поодиноких ударів. Вчора "Іскандери", сьогодні Х-59", – підкреслив Ігнат.

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Нещодавно Наталія Гуменюк заявила, що ворог може використати свої високоточні ракети типу "Калібр", носій якого наразі перебуває у Чорному морі, по обʼєктах критичної інфраструктури. За її словами, так росіяни робили минулого року.

Гуменюк зазначила, що українські військові спостерігають довготривалу павзу щодо невикористання росіянами ракет повітряного базування типу Х-101, якими вони полюбляли гатити минулої зими.