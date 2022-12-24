Росіяни готуються до тривалої позиційної війни, – Світан пояснив, що на це вказує
В Інституті вивчення війни вважають, що Росія готується до тривалої позиційної війни. Річ у тім, що держава-агресорка планує збільшити кількість військовослужбовців до 1,5 мільйона осіб.
Наразі їх 1 мільйон 150 тисяч. Крім того, Росія планує збільшити кількість контрактників з 350 – 400 тисяч до 700 тисяч. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Роман Світан.
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Росіяни готуються до оборонної операції
За словами військового експерта, найімовірніше, мовиться про збільшення контрактної складової російської армії до 1,5 мільйона осіб. Так, відбуватиметься переведення частини службовців в режим військовослужбовців під контракт. Цей процес запущений з весни, він відбувається хвилями, з огляду на ті фінансові моменти, які пропонуються контрактникам. Зараз військовим виплачують грошове утримання близько 196 тисяч рублів.
"Дуже мало охочих за такі гроші брати участь у війні та йти на контракт. Вони можуть просто підійняти грошове утримання та збільшити кількість контрактників, потік яких сам по собі є", – запевняє Світан.
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Відомо, що російська мобілізаційна система розрахована на підготовку не більше як 150 тисяч людей за два місяці. Це чітко демонструє підготовка строковиків та мобілізованих. Відтак дві хвилі – це 300 тисяч осіб, яких підготують за січень та лютий. Приблизно навесні росіяни планують досягти показника у 1,5 мільйона військових.
Це може свідчити про спробу перейти у тривалу позиційну війну. Цього мало для виконання повномасштабних наступальних дій, але для переходу в оборонну операцію – цілком нормальна кількість військовослужбовців. Напевно, зараз йде підготовка росіян до таких дій,
– припускає військовий експерт.
Крім того, вони починають відривати лінії укріплення в районі Білгородської, Курської, Брянської областей. Після того, як ЗСУ витиснуть окупантів з Донбасу, каже Світан, вони, найімовірніше, відриватимуть ці лінії їх у Воронезькій та Ростовській областях.
"Я думаю, це підготовка до тривалої позиційної війни з лінією фронту вздовж україно-російського кордону", – резюмував військовий експерт Роман Світан.
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- В Міноборони спрогнозували, що ЗСУ зможуть до кінця року зайти в Крим. Ба більше, додали у відомстві, до весни війна може бути завершена.
- На думку військового експерта Михайла Притули, це доволі реалістичний сценарій. Річ у тім, що в загарбників великі проблеми з логістикою на Півдні України.
- В адміністрації президента США Джо Байдена не розраховують на припинення бойових дій в найближчі зимові місяці. Там зауважили: ніщо не вказує на те, що до кінця року настане кінець війни.
- Військовий експерт Олег Жданов прокоментував думку, що війна може тривати до 2024 року. За його словами, така небезпека, на жаль, є. "Річ у тім, що у 2024 році вибори не лише у Росії, а й у США та Україні. Тому затягування війни – одна з версій того, що всім вигідно буде підтягнути перемогу ближче до 2024 року", – відзначив Жданов.
- Натомість російський публіцист зі США Андрій Піонтковський переконаний, що ніякої затяжної війни не буде. Вона закінчиться одним з 3 сценаріїв, однак кожен з них передбачає перемогу України.