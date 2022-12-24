Росіяни готуються до тривалої позиційної війни, – Світан пояснив, що на це вказує

В Інституті вивчення війни вважають, що Росія готується до тривалої позиційної війни. Річ у тім, що держава-агресорка планує збільшити кількість військовослужбовців до 1,5 мільйона осіб.

Наразі їх 1 мільйон 150 тисяч. Крім того, Росія планує збільшити кількість контрактників з 350 – 400 тисяч до 700 тисяч. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Роман Світан.

Варте уваги Зміна тактики: чому росіяни перестали запускати Shahed під час ракетної атаки

Росіяни готуються до оборонної операції

За словами військового експерта, найімовірніше, мовиться про збільшення контрактної складової російської армії до 1,5 мільйона осіб. Так, відбуватиметься переведення частини службовців в режим військовослужбовців під контракт. Цей процес запущений з весни, він відбувається хвилями, з огляду на ті фінансові моменти, які пропонуються контрактникам. Зараз військовим виплачують грошове утримання близько 196 тисяч рублів.

"Дуже мало охочих за такі гроші брати участь у війні та йти на контракт. Вони можуть просто підійняти грошове утримання та збільшити кількість контрактників, потік яких сам по собі є", – запевняє Світан.

Чи готує Росія перехід до затяжної війни: дивіться відео

Відомо, що російська мобілізаційна система розрахована на підготовку не більше як 150 тисяч людей за два місяці. Це чітко демонструє підготовка строковиків та мобілізованих. Відтак дві хвилі – це 300 тисяч осіб, яких підготують за січень та лютий. Приблизно навесні росіяни планують досягти показника у 1,5 мільйона військових.

Це може свідчити про спробу перейти у тривалу позиційну війну. Цього мало для виконання повномасштабних наступальних дій, але для переходу в оборонну операцію – цілком нормальна кількість військовослужбовців. Напевно, зараз йде підготовка росіян до таких дій,

– припускає військовий експерт.

Крім того, вони починають відривати лінії укріплення в районі Білгородської, Курської, Брянської областей. Після того, як ЗСУ витиснуть окупантів з Донбасу, каже Світан, вони, найімовірніше, відриватимуть ці лінії їх у Воронезькій та Ростовській областях.

"Я думаю, це підготовка до тривалої позиційної війни з лінією фронту вздовж україно-російського кордону", – резюмував військовий експерт Роман Світан.

Коли закінчиться війна в Україні: які є думки