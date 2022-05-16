Росіяни готуються наступати у районі міста Ізюм і не хочуть допустити ЗСУ до кордону з Росією

У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські загарбники планують наступ у районі міста Ізюм. Крім того, окупанти намагаються завадити нашим військовим дійти до кордону з Росією.

Українські військові продовжують боронити нашу країну від російських загарбників. Тим часом окупанти вже планують наступ у районі Ізюма, повідомляють у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ від 16 травня.

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Окупанти намагаються не допустити ЗСУ до кордону

Зокрема відомо про те, що окупанти не полишають спроб стримувати наступ ЗСУ на північ від Харкова. Вони роблять все можливе для того, щоб наші військові не могли вийти до державного кордону України.

Водночас загарбники планують наступ у районі Ізюма. Для цього вони використають підрозділи, зосереджені неподалік міста.

ЗСУ знищують ворогів і їхню техніку

Зауважимо, що наступальні дії окупанти не припиняють у Східній операційній зоні. Наразі противник основні

Так, за минулу добу нашим військовим вдалося "приземлити" одинадцять повітряних цілей ворога. Мовиться про два вертольоти – Ка-52 та Мі-28, сім БпЛА оперативно-тактичного рівня, а також дві крилаті ракети. Знищили цілі підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ і Повітряних Сил.

Що стосується Донецького та Луганського напрямків, то там вдалося відбити 17 атак окупантів. Наші захисники знищили три ворожі танки, одну артилерійську систему, шість одиниць бойової броньованої техніки, а також автомобіль. Наразі уточнюються дані про кількість російських "двохсотих".

Яка зараз ситуація на Харківському напрямку: коротко про основне

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