Росіяни в Херсоні планують розміщувати своїх військових у покинутих квартирах, – розвідка

Російські загарбники чинять терор на територіях України, які тимчасово окупували. Про ще один факт стало відомо у Херсоні.

Українські розвідники отримали інформацію, що російські окупанти в українському обласному центрі шукають списки покинутих квартир. Вони хочуть незаконно заселяти туди своїх військових.

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Тероризують голів ОСББ

У тимчасово окупованому місті росіяни з усіх сил хочуть встановити "російський порядок". Таким чином прагнуть, щоб це дало підтримку їхньому окупаційному режиму.

Українські розвідники дізнались, що від голів ОСББ мікрорайонів "Таврійський" та "Житлоселище" вимагають списки порожніх квартир. У загарбників на них великі плани – хочуть розміщувати своїх військових та працівників спецслужб.

Зростає й кількість блокпостів та пересувних патрулів.

Як ворог обманює херсонців

Людей в місті намагаються деморалізувати і розповідають їм вигадану та брехливу інформацію, щоб вони від безвиходу йшли на співпрацю.

Людей переконують, що Збройні Сили України не зможуть просунутися в напрямку Херсону. Показують їм все так, що нібито вихід один – прийняти цю реальність і працювати під керівництвом фейкової "нової влади".

Також розвідники дізнались, що нещодавно в Херсон приїхав ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін. Є припущення, що він приїхав аби організувати антиукраїнські провокації до 9 травня. Також ймовірно, що той має завдання – вирішити питання так званої "зміни статусу" Херсону.

Ситуація в окупованому Херсоні

Херсонці продовжують чинити опір російським окупантам і виходять на проукраїнські мирні мітинги. Натомість росіяни намагаються з усіх сил це придушити. На 9 травня в місті вони влаштували так зване "побєдобєсіє" з триколорами та радянськими прапорами. Для мітингу їм вдалося зібрати небагато людей.

Також в окупованому регіоні вони чинять терор над місцевим населенням. Російські військові їздять по об'єктах промисловості, щоб примусити керівництво та персонал до співпраці. Також вони безжально грабують область, вивозять зерно. Підприємців загарбники змушують оформлятися за російськими законами.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявляв, що українські військові обов'язково звільнять Херсонщину від російських окупантів. Там не вдасться створити ніяку так звану "ХНР". Область звільнять повністю і максимально жорстко її очистять, як казав Подоляк.

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